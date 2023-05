Se adelantó: Henry Cejudo predice que será campeón el sábado y llama a otra estrella de UFC

El histórico Henry Cejudo se enfrentará el próximo sábado 6 de mayo contra Aljamain Sterling. El enfrentamiento se llevará a cabo en El Prudential Center de Newark, New Jersey. El freestyle wrestler y peleador de Artes Marciales Mixtas de Estados Unidos dio a entender que este fin de semana va con todo por el título de Peso Gallo. Eso, además de mencionar con las demás estrellas con las que aspira enfrentarse luego de conseguir el triunfo.

El pasado miércoles, en el día de medios previo al UFC 288, Henry Cejudo explicó: "Regresé porque es dinero fácil. Vi pelear a estos muchachos después de entrenar a algunos de los mejores del mundo: Jon Jones, Demetrious Johnson, Zhang Wali, Deiveson Figueiredo, Jiri Prochazka, comencé a comprender un poco más mi talento. Sé que hay una ventana. Sé que hay una brecha en la que realmente tengo que decir adiós".

Publicidad

"Tengo 36 años o 36 años joven, y me siento bien. me siento muy bien Me encanta el reto. Me encanta que la gente dude de mí. Creo que esa es otra razón por la que estoy de vuelta también. Me encanta ser el desvalido como lo he sido toda mi vida, y creo que es por eso. Y personalmente creo que Aljamain apesta. Voy a entrar y literalmente estoy obteniendo al tipo número 1 del mundo, que resulta ser Aljamain, y me encanta ese desafío", agregó el excampeón mundial de Peso Mosca y Peso Gallo de UFC.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

¿Con quiénes aspira enfrentarse Henry Cejudo?

Cejudo no sólo busca ganar la pelea de este sábado, sino que también desea ansiosamente enfrentarse contra Sean O'Malley, número 1 en Peso Gallo, y con el rey de Peso Pluma, Alexander Volkanovski. Eso le permitirá convertirse en un campeón de tres divisiones. "No me importaría hacer dos puestas a punto antes de enfrentarme a Alexander Volkanovski. O'Malley, es ese Q-tip sucio, es un mocoso privilegiado. Creo que todos lo sabemos, y voy a lastimarlo", dijo.

"Pero lo primero es lo primero, Aljamain es lo primero. Sé que tiene confianza, pero en el fondo sé que me respeta demasiado. Verá a ese competidor una vez que la jaula se cierre, me mirará a los ojos y verá de qué estoy hecho. O'Malley es el siguiente y me gusta esa pelea. Me encanta el hecho de que es alto, me encanta el hecho de que es popular, y voy a lastimar a ese tipo. Después de UFC 288, quiero a O'Malley, asegúrate de que escuche esto: lo quiero de inmediato…", sentenció Henry Cejudo.