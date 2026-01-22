Durante el transcurso de 2025, la Policía de San Juan logró recuperar 253 vehículos que habían sido denunciados como robados en distintos puntos de la provincia. Los datos oficiales reflejan un fuerte predominio de motos dentro del total de rodados recuperados, además de un relevamiento específico sobre hechos que afectaron a conductores que prestan servicios mediante plataformas digitales como Uber y DiDi.

Según precisó a DIARIO HUARPE el jefe del área de Investigaciones de la fuerza, Sergio González, los procedimientos se desarrollaron en el marco de operativos preventivos y pesquisas vinculadas tanto a robos y hurtos como a la detección de documentación irregular. “Durante el año 2025 se recuperaron 24 autos y 229 motocicletas, además de otros vehículos como camionetas y bicicletas, lo que arroja un total de 253 unidades”, indicó el funcionario policial.

Publicidad

En ese contexto, González detalló la distribución porcentual de los rodados recuperados y señaló que “del total de vehículos secuestrados y restituidos a sus propietarios, el 82% correspondió a motocicletas, el 13% a automóviles y el 5% a otros tipos de vehículos, entre ellos camionetas y bicicletas”. Esta tendencia, explicaron desde la fuerza, responde a la mayor circulación y vulnerabilidad de las motos en el entramado urbano.

El informe también discriminó las marcas con mayor presencia entre las motocicletas recuperadas. Al respecto, el jefe policial sostuvo que “las motos que más se lograron recuperar fueron de las marcas Zanella, Motomel y Honda, que son las que registran mayor circulación en la provincia”. En el caso de las camionetas, agregó que “la Toyota Hilux fue el modelo que apareció con mayor frecuencia en los procedimientos”.

Publicidad

Los departamentos donde más se recuperaron vehículos

En cuanto a la localización de los operativos exitosos, González explicó que “los principales epicentros de recuperación estuvieron en los departamentos Capital y Rawson”, y añadió que “en un segundo escalón, con menor cantidad de hechos, se ubicaron Chimbas y Pocito”. La concentración de casos en estas zonas se vinculó a la densidad poblacional y al movimiento diario de vehículos.

Casos de Uber y DiDi

Un apartado específico del relevamiento estuvo dedicado a los robos que afectaron a trabajadores de aplicaciones de transporte. “No es posible realizar comparaciones con años anteriores porque Uber y DiDi comenzaron a operar en San Juan recién en 2025”, aclaró González, y remarcó que “la sensación de un aumento de hechos está directamente relacionada con la aparición de esta nueva modalidad laboral”.

Publicidad

Sobre ese punto, el funcionario precisó las cifras oficiales y manifestó que “en el caso de Uber se registraron 12 robos de vehículos, de los cuales se logró recuperar cuatro unidades”, mientras que “en DiDi se denunciaron ocho hechos y se recuperaron tres vehículos”. En ese sentido, subrayó que “dentro de la estadística general, los episodios vinculados a DiDi fueron numéricamente menores”.

Finalmente, González destacó que los procedimientos no solo apuntaron a delitos contra la propiedad, sino también a irregularidades administrativas. “Una parte importante de los secuestros se produjo por la detección de documentación apócrifa, con números de motor devastados o dominios adulterados”, afirmó, y sostuvo que estas tareas permitieron desarticular maniobras delictivas más complejas vinculadas al mercado ilegal de vehículos.