Alianza ha puesto en marcha su plan de fortalecimiento de cara al Torneo Regional Amateur. En la tarde de hoy, se oficializó la llegada de seis nuevos jugadores que se sumaron al plantel en el Estadio del Centenario.

Las incorporaciones cubren posiciones clave en el campo de juego, combinando experiencia y juventud, que se suman a las de Salas y Alderete.

Los refuerzos que se integran al equipo son: