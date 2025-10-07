Huarpe Deportivo > Caras nuevas
Seis incorporaciones de peso: Alianza presentó a sus nuevos jugadores para el Regional
POR REDACCIÓN
Alianza ha puesto en marcha su plan de fortalecimiento de cara al Torneo Regional Amateur. En la tarde de hoy, se oficializó la llegada de seis nuevos jugadores que se sumaron al plantel en el Estadio del Centenario.
Las incorporaciones cubren posiciones clave en el campo de juego, combinando experiencia y juventud, que se suman a las de Salas y Alderete.
Los refuerzos que se integran al equipo son:
- MANUEL MOYA: Un arquero de 25 años.
- FRANCO MENDOZA: Un defensor de 33 años.
- ROBERTO MARTÍN: Un lateral de 33 años.
- LUCAS JOFRE: Un jugador que se desempeña como volante y delantero, de 29 años.
- JOAN JUNCOS: Un delantero con 31 años de edad.
- VALENTÍN VALDÉS: Un delantero más joven, de 21 años.
