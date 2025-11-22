Provinciales > Uno por uno
Dónde testearse en San Juan por Sífilis y otras ITS
El Ministerio de Salud Pública de la provincia dispone de una extensa red de hospitales, centros de salud y unidades móviles donde realizarse pruebas de Infecciones de Transmisión Sexual de manera gratuita y con horarios ampliados en algunos puntos estratégicos.
El objetivo es facilitar el acceso a diagnósticos rápidos y confidenciales, promoviendo el cuidado de la salud sexual en toda la población. Toda persona que requiera o desee realizarse una prueba puede acercarse a los establecimientos habilitados.
Horarios de Atención y Características
La mayoría de los centros de testeo funcionan en el horario de 8 a 12. Para brindar mayor accesibilidad, existen puntos con horario vespertino, de 18 a 22, en los siguientes lugares:
- Hospital Dr. Guillermo Rawson
- Hospital Dr. Marcial Quiroga
- Centro de Adiestramiento René Favaloro (CARF)
Red de Centros de Testeo por Zona Sanitaria
A continuación, se detalla la lista completa de establecimientos donde se pueden realizar los tests de manera gratuita. Varios de estos centros cuentan con la metodología de "kit rápido", lo que agiliza el proceso de diagnóstico.
Zona Sanitaria I
- Hospital Dr. Guillermo Rawson
- Hospital Dr. Marcial Quiroga
- Municipalidad de la Capital - Dirección de Salud
- CAPS Carmen Ibone Silva - Santa Lucía
- Municipalidad de Santa Lucía
- CAPS Barassi
- CAPS Arturo de la Colina
- CAPS Báez Laspiur
- CAPS Las Margaritas
- CAPS Ramón Carrillo
- CAPS Comandante Cabot
- CAPS José Ruiz (kit rápido)
- CAPS Dr. Jorge Humberto Mira (kit rápido)
Zona Sanitaria II
- Hospital César Aguilar
- Hospital Rizo Esparza
- Microhospital Stella Molina
- Hospital A. Albarracín
- Hospital 25 de Mayo
Zona Sanitaria III
- Hospital José Giordano
- Hospital Tomas Perón
- Hospital San Roque
- Maternidad Hospital San Roque (Kit rápido)
- CIC La Laja-Albardón (Kit rápido)
- CAPS Las Lomitas -Albardón (Kit rápido)
- CAPS Colola -Rodeo- Iglesia (Kit rápido)
- CIC Las Flores – Iglesia (Kit rápido)
- CAPS Bella Vista – Iglesia (Kit rápido)
- CAPS Vª Mercedes Jáchal (Kit rápido)
- CAPS San Isidro - Jáchal (Kit rápido)
Zona Sanitaria IV
- CAPS San Justo
- Hospital de Barreal
- Hospital Aldo Cantoni
- CAPS Ullum
- Hospital Polivalente Julieta Lanteri
- CAPS Rodríguez Pinto
Zona Sanitaria V
- CARF (Centro de Adiestramiento René Favaloro)
- Hospital Federico Cantoni
- Hospital Ventura Lloveras
- Micro Hospital Los Berros
- CAPS Río Blanco
- CAPS Valle Grande (kit rápido)
- Servicio Penitenciario Provincial
- Unidades Sanitarias Móviles
La prevención y el diagnóstico temprano son fundamentales para el tratamiento de las Infecciones de Transmisión Sexual. El Ministerio de Salud Pública recuerda que estos tests son un derecho de toda la población, se realizan de manera confidencial y son un paso esencial para el cuidado de la salud individual y colectiva.