Dónde testearse en San Juan por Sífilis y otras ITS

El Ministerio de Salud Pública de la provincia dispone de una extensa red de hospitales, centros de salud y unidades móviles donde realizarse pruebas de Infecciones de Transmisión Sexual de manera gratuita y con horarios ampliados en algunos puntos estratégicos.

El objetivo es facilitar el acceso a diagnósticos rápidos y confidenciales, promoviendo el cuidado de la salud sexual en toda la población. Toda persona que requiera o desee realizarse una prueba puede acercarse a los establecimientos habilitados.

Horarios de Atención y Características

La mayoría de los centros de testeo funcionan en el horario de 8 a 12. Para brindar mayor accesibilidad, existen puntos con horario vespertino, de 18 a 22, en los siguientes lugares:

Hospital Dr. Guillermo Rawson

Hospital Dr. Marcial Quiroga

Centro de Adiestramiento René Favaloro (CARF)

Red de Centros de Testeo por Zona Sanitaria

A continuación, se detalla la lista completa de establecimientos donde se pueden realizar los tests de manera gratuita. Varios de estos centros cuentan con la metodología de "kit rápido", lo que agiliza el proceso de diagnóstico.

Zona Sanitaria I

Hospital Dr. Guillermo Rawson

Hospital Dr. Marcial Quiroga

Municipalidad de la Capital - Dirección de Salud

CAPS Carmen Ibone Silva - Santa Lucía

Municipalidad de Santa Lucía

CAPS Barassi

CAPS Arturo de la Colina

CAPS Báez Laspiur

CAPS Las Margaritas

CAPS Ramón Carrillo

CAPS Comandante Cabot

CAPS José Ruiz (kit rápido)

CAPS Dr. Jorge Humberto Mira (kit rápido)

Zona Sanitaria II

Hospital César Aguilar

Hospital Rizo Esparza

Microhospital Stella Molina

Hospital A. Albarracín

Hospital 25 de Mayo

Zona Sanitaria III

Hospital José Giordano

Hospital Tomas Perón

Hospital San Roque

Maternidad Hospital San Roque (Kit rápido)

CIC La Laja-Albardón (Kit rápido)

CAPS Las Lomitas -Albardón (Kit rápido)

CAPS Colola -Rodeo- Iglesia (Kit rápido)

CIC Las Flores – Iglesia (Kit rápido)

CAPS Bella Vista – Iglesia (Kit rápido)

CAPS Vª Mercedes Jáchal (Kit rápido)

CAPS San Isidro - Jáchal (Kit rápido)

Zona Sanitaria IV

CAPS San Justo

Hospital de Barreal

Hospital Aldo Cantoni

CAPS Ullum

Hospital Polivalente Julieta Lanteri

CAPS Rodríguez Pinto

Zona Sanitaria V

CARF (Centro de Adiestramiento René Favaloro)

Hospital Federico Cantoni

Hospital Ventura Lloveras

Micro Hospital Los Berros

CAPS Río Blanco

CAPS Valle Grande (kit rápido)

Servicio Penitenciario Provincial

Unidades Sanitarias Móviles

La prevención y el diagnóstico temprano son fundamentales para el tratamiento de las Infecciones de Transmisión Sexual. El Ministerio de Salud Pública recuerda que estos tests son un derecho de toda la población, se realizan de manera confidencial y son un paso esencial para el cuidado de la salud individual y colectiva.