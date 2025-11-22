La investigación que busca a Pedro Kreder (79) y Juana Morales (69), la pareja de jubilados vista por última vez el 11 de octubre en Comodoro Rivadavia, tomó un giro inesperado con el hallazgo de un cadáver en la costa de Caleta La Misión, cerca del puerto de Río Grande, en Tierra del Fuego.

Tras realizar peritajes y cotejos, las autoridades descartaron que el cuerpo correspondiera a alguno de los jubilados. Los exámenes forenses confirmaron que se trata de Sergio Gabriel Schlieter Barría, un hombre de 32 años desaparecido hace 20 días en esa provincia.

La Policía Científica identificó al joven gracias a las huellas dactilares que coincidieron con los registros biométricos y a la presencia de un tatuaje visible que familiares habían descrito. Actualmente, el fiscal Ariel Pinno y la División Delitos Complejos continúan investigando las circunstancias de la muerte, a la espera de los resultados de la autopsia y los análisis toxicológicos.

Mientras tanto, la búsqueda de Kreder y Morales cumple seis semanas y sigue sin respuestas claras. El ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, aseguró que “ninguna hipótesis se descarta”, aunque admitió la escasez de indicios concretos y señaló: “Mi tesitura es que se los tragó el mar”.

El último rastro de la pareja fue la camioneta Toyota Hilux que usaban, encontrada vacía en Comodoro Rivadavia. Las cámaras de seguridad captaron su paso a las 9:40 de la mañana del 11 de octubre, cuando salían de Caleta Córdova rumbo a Camarones, sin que ningún otro vehículo los siguiera.

El Ministerio de Seguridad de Chubut intensificó los operativos con más perros de búsqueda y maquinaria especializada. Además, un equipo de Santa Fe aportó tecnología avanzada capaz de detectar signos vitales bajo tierra o escombros, con dispositivos que captan respiración y latidos.

Iturrioz explicó que los recientes rastreos se enfocan en hallar personas sin vida. “Hoy se inició un nuevo rastreo con canes RH que buscan restos humanos y que llegaron desde Bahía Blanca. Todo lo que es zona sur mandaron canes de rescate para hacer un nuevo barrido”, detalló, y añadió que la posibilidad de encontrarlos con vida “no es imposible, pero sí complicado”.