Este sábado 22 de noviembre se conmemora el Día del Músico, una fecha que honra a quienes dedican su vida a la música y que tiene un significado especial a nivel internacional. Este día está dedicado a Santa Cecilia, declarada patrona de los músicos en 1584 por el Papa Gregorio XIII.

La historia de la música se remonta a la prehistoria, hace más de 30 mil años, cuando el ser humano comenzó a imitar sonidos naturales utilizando instrumentos como flautas de hueso, percusión y birimbaos. Inicialmente, la música tenía un rol ritual, asociado a aspectos como el apareamiento y el trabajo colectivo. En civilizaciones antiguas, como Egipto, Grecia y Roma, la música tuvo una función religiosa, mitológica y social significativa.

Durante la Edad Media, la música estuvo principalmente vinculada a la Iglesia, mientras que en el Renacimiento destacó por la polifonía. Entre 1600 y 1910, la era clásica abarcó etapas como el Barroco, Clasicismo, Romanticismo e Impresionismo musical, dando paso a la música moderna y contemporánea que conocemos hoy.

Santa Cecilia es la figura central del Día del Músico. Se le representa habitualmente con una lira o un arpa y es reconocida por su devoción, ya que “se dice que cuando su padre la casó en contra de su voluntad, ella le cantaba a Dios”.

El 22 de noviembre de 1570, en Evreux, Normandía, Europa, se llevó a cabo un torneo de compositores que marcó el inicio de la celebración en esta fecha. A partir de 1695, ciudades como Edimburgo comenzaron a conmemorar el día con regularidad, seguido por Francia, Alemania y España.

En América Latina, la tradición se adoptó entre 1919 y 1920 en Río de Janeiro, Brasil, y luego se extendió a otros países del continente. Finalmente, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) estableció oficialmente el 22 de noviembre como el Día del Músico a nivel mundial.