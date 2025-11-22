A qué hora estarán Soledad, Nicki Nicole y Emanero en la tercera noche de la FNS 2025

La Fiesta Nacional del Sol (FNS) 2025 celebrará este sábado 22 de noviembre con una extensa y diversa programación que se desarrollará desde las 20 horas en el Predio Ferial. Los espectáculos se concentrarán en el Escenario Principal del Estadio, el Velódromo Vicente Chancay y los múltiples espacios de la Feria, ofreciendo opciones para todos los gustos.

Escenario principal: artistas nacionales hasta la madrugada

El cierre de la FNS en el Estadio estará marcado por las presentaciones de consagrados artistas nacionales, en un evento que se prolongará hasta la madrugada. El cronograma para el escenario principal es el siguiente:

21:40 h - Ernesto Guardia - Los Puneños

22:05 h - Ernesto Villavicencio

22:30 h - Jaime Muñoz

22:45 h - Los Videla

00:10 h - Soledad

01:35 h - Nicki Nicole

02:50 h - Emanero

Velódromo: un espectáculo masivo de identidad local

De forma paralela, el Velódromo Vicente Chancay albergará el espectáculo central "San Juan, Mi Tierra Querida". La función dará inicio a las 21:00 horas y contará con la participación de más de 500 artistas locales en un montaje que celebra la identidad, el talento y el trabajo sanjuanino.

Feria: música y cultura en cinco espacios simultáneos

El público que recorra la Feria podrá disfrutar de una oferta cultural continua en cinco espacios diferenciados, cada uno con su propia programación desde las 20:00 hasta las 03:00 horas.

