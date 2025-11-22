Cultura y Espectáculos > Tercera noche
A qué hora estarán Soledad, Nicki Nicole y Emanero en la tercera noche de la FNS 2025
POR REDACCIÓN
La Fiesta Nacional del Sol (FNS) 2025 celebrará este sábado 22 de noviembre con una extensa y diversa programación que se desarrollará desde las 20 horas en el Predio Ferial. Los espectáculos se concentrarán en el Escenario Principal del Estadio, el Velódromo Vicente Chancay y los múltiples espacios de la Feria, ofreciendo opciones para todos los gustos.
Escenario principal: artistas nacionales hasta la madrugada
El cierre de la FNS en el Estadio estará marcado por las presentaciones de consagrados artistas nacionales, en un evento que se prolongará hasta la madrugada. El cronograma para el escenario principal es el siguiente:
- 21:40 h - Ernesto Guardia - Los Puneños
- 22:05 h - Ernesto Villavicencio
- 22:30 h - Jaime Muñoz
- 22:45 h - Los Videla
- 00:10 h - Soledad
- 01:35 h - Nicki Nicole
- 02:50 h - Emanero
Velódromo: un espectáculo masivo de identidad local
De forma paralela, el Velódromo Vicente Chancay albergará el espectáculo central "San Juan, Mi Tierra Querida". La función dará inicio a las 21:00 horas y contará con la participación de más de 500 artistas locales en un montaje que celebra la identidad, el talento y el trabajo sanjuanino.
Feria: música y cultura en cinco espacios simultáneos
El público que recorra la Feria podrá disfrutar de una oferta cultural continua en cinco espacios diferenciados, cada uno con su propia programación desde las 20:00 hasta las 03:00 horas.
- Escenario La Peña: Dedicado a propuestas folklóricas y urbanas, contará con las presentaciones de Lautaro Ortiz, Edu Desimone, ADN Folk Fusión, Nano Rodríguez, Mateo Pintor, La Jodda, Caile, Angeles Dominguez, Manyines De Cuyo, Es La Que Va, La Oveja Negra Y Los García, Ta Feroz y Palo Santto.
- Escenario Energético: Orientado al rock y sonidos alternativos, presentará a Quimeras, La Vip De Napoles, Para Fernalia, Genética 3, Tributo A Sumo (Por Cuadros Colgados), Juana Sonora, Vainilla, Escarlata, Nacho & Los Cheddar, Willy Herrera Trio, Lank, Corazon Guerrero y Huaykil.
- Escenario Clásico: Con un repertorio de música tradicional y popular, incluirá las actuaciones de Alexis Morales, Diego Villegas Y Su Conjunto, Florencia Tommasini, Walter Vilches, El Duende De La Guitarra, Canciones Argentinas, Triunfadores Iracundos Por Siempre, La Gente, Gabriela Zunino, Los Arrieros Huaqueños, Tesla Jazz, Claudio Lucero Duo y Grito Andino.
- Espacio Joven: Ofrecerá una fiesta continua con los DJs Skywalker, Vicxs, Luli Camilleri y Mark+, además de espectáculos de Raigal, La Deriva Circo y Cultura Drag.
- Paseo Federal: Será el escenario de la cultura departamental, con presentaciones de música, danza y arte itinerante representando a los municipios de Chimbas, Angaco, San Martín, Calingasta, Capital, Rivadavia, Sarmiento, 25 de Mayo, Rawson, Ullum, Zonda, Iglesia y Jáchal.