La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los detalles del pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido comúnmente como aguinaldo, para diciembre de 2025. Además, ratificó que algunos beneficiarios quedarán excluidos de este pago, ya que sus prestaciones no contemplan este beneficio.

El organismo también anunció un ajuste del 2,3% en los haberes, basado en la inflación de octubre reportada por el INDEC, que impactará en jubilaciones, pensiones y asignaciones, con el fin de mantener el poder adquisitivo frente a la suba de precios.

Publicidad

Entre los grupos que no recibirán aguinaldo en diciembre de 2025 se encuentran los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), las beneficiarias de la Asignación Universal por Embarazo (AUE), quienes perciben el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y titulares de otros programas sociales que no tienen carácter previsional.

Por otro lado, el aguinaldo será otorgado a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), a titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y a beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Publicidad

El cálculo del aguinaldo se realiza tomando el 50% del haber mensual más alto percibido en el semestre. Para diciembre de 2025, se considerará el monto actualizado tras el aumento del 2,3%, siendo este el valor más alto del período.

El pago del aguinaldo se acreditará automáticamente en las cuentas bancarias de los beneficiarios del SIPA, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Publicidad

Los montos actualizados de jubilaciones y pensiones para diciembre de 2025 son:

Jubilación mínima: $340.826,90

Jubilación máxima: $2.293.160,10

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $272.624,77

Pensión No Contributiva: $311.653,76

Además, se mantendrá el bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que cobren el haber mínimo. Aquellos cuyos ingresos superen los $410.826,90 no recibirán este bono, mientras que los que perciban montos superiores al mínimo pero por debajo de ese límite obtendrán un pago proporcional para alcanzar el tope.

Con la inclusión del bono, los haberes finales para diciembre de 2025 serán:

Jubilación mínima: $410.826,90Jubilación máxima: $2.363.160,10Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $342.624,77Pensión No Contributiva: $381.653,76