Jair Bolsonaro fue arrestado de manera preventiva este sábado en Brasilia, conforme a una orden emitida por el Supremo Tribunal Federal (STF). El exmandatario, quien cumplía prisión domiciliaria desde agosto, fue trasladado a la sede de la Policía Federal donde permanece alojado en una sala especialmente reservada para autoridades.

La detención se produjo a primeras horas de la mañana, cerca de las 6:00, cuando un convoy policial llegó al condominio donde reside Bolsonaro. Testigos aseguraron que el expresidente no opuso resistencia y colaboró con las autoridades. Su esposa, Michelle Bolsonaro, no se encontraba en la vivienda durante el operativo.

A las 6:35, Bolsonaro arribó a la sede policial donde fue sometido a un examen médico-legal, procedimiento estándar para certificar su estado de salud sin exponerlo públicamente.

Esta nueva orden de arresto se dictó horas después de que el senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), hijo del exmandatario, convocara a una vigilia frente al domicilio familiar. La Policía Federal indicó que la movilización representaba un riesgo para la seguridad tanto de los asistentes como del personal policial, lo que motivó la intervención del STF.

Bolsonaro enfrenta múltiples investigaciones, entre ellas la acusación por usar redes sociales de aliados, incluidos sus hijos parlamentarios, para difundir mensajes contra el Poder Judicial y promover posturas antidemocráticas. Además, el STF lo condenó a 27 años y 3 meses de prisión por intento de golpe de Estado, aunque esta sentencia aún está en apelación y no es definitiva.

La detención actual no está vinculada directamente con esa condena, sino con un presunto incumplimiento de medidas cautelares impuestas por la justicia.

El viernes, los abogados de Bolsonaro solicitaron al ministro Alexandre de Moraes que le conceda prisión domiciliaria humanitaria, argumentando que padece “múltiples comorbilidades” y un “cuadro clínico grave” que lo harían incompatible con una cárcel común. También anunciaron que apelarán la condena por intento de golpe.

Por el momento, el exmandatario continúa detenido en la sede de la Policía Federal a la espera de nuevas resoluciones judiciales que definan su situación.