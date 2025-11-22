Lanús y Atlético Mineiro se enfrentan este sábado 22 de noviembre en la gran final de la Copa Sudamericana 2025, el segundo torneo de clubes más importante de Sudamérica. El partido se llevará a cabo en el estadio Defensores del Chaco, en Paraguay, y comenzará a las 17 horas bajo la conducción arbitral del chileno Piero Maza.

La transmisión estará a cargo de ESPN Premium y DSports, lo que permitirá seguir el encuentro en directo desde distintas plataformas.

Lanús llegó a esta instancia luego de superar a Universidad de Chile en una serie ajustada. El equipo argentino igualó 2-2 en Santiago y selló su pase a la final con un triunfo 1-0 en su estadio, quedándose con un global de 3-2.

Por su parte, Atlético Mineiro accedió a la definición tras eliminar a Independiente del Valle con un marcador acumulado de 4-2. En la ida empató 1-1 en Ecuador y luego ganó 3-1 en Brasil.

Ambos equipos ya tienen confirmadas sus alineaciones para la final:

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Jorge Canale, Carlos Izquierdoz y Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina, Ramiro Carrera y Marcelino Moreno; Eduardo Salvio y Rodrigo Castillo. El director técnico es Mauricio Pellegrino.

Atlético Mineiro: Marques Pires; Renzo Saravia, Tressoldi, Hugo y Bernard; Arana, Fausto Vera, Gomes; Da Silva Barbosa y Hulk. Jorge Sampaoli dirige al equipo brasileño.