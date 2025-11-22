Colisión entre moto y auto en Paula Albarracín y Circunvalación

Un siniestro de tránsito ocurrido aproximadamente a las 14 horas de este sábado en la intersección de la avenida Paula Albarracín de Sarmiento y el Lateral de Circunvalación movilizó a los cuerpos de emergencia. El incidente involucró a una moto Ruser 200 y un auto Chevrolet Cruze.

Según los reportes preliminares, el hecho se produjo cuando el auto, que circulaba en dirección sur-norte por el Lateral de Circunvalación, intentó ingresar a la avenida principal y en su trayectoria impactó de manera lateral a la motocicleta. Esta última se desplazaba de norte a sur por la misma vía, con lo que el choque fue inevitable.

La intersección donde ocurrió el siniestro es conocida por su alto flujo vehicular, especialmente durante los fines de semana, lo que ha motivado llamados de las autoridades a extremar las precauciones y respetar las señales de tránsito. La investigación continúa abierta para esclarecer las responsabilidades correspondientes.