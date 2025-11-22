Ante las altas temperaturas, los especialistas aconsejan optar por comidas frescas y livianas, evitando platos pesados o muy condimentados. En ese sentido, los postres elaborados con frutas se presentan como una opción sana y nutritiva para cualquier momento del día.

Una de las frutas preferidas por los niños son las bananas, por lo que este postre resulta especialmente adecuado para ellos. Además, su preparación es sencilla y solo requiere cinco ingredientes básicos.

Ingredientes:

Cinco bananas, una barra grande de chocolate amargo para taza, leche en cantidad necesaria, cinco cucharadas de miel y 80 gramos de almendras o nueces.

Preparación:

Primero, se pelan las bananas y se cortan en rodajas, que luego se guardan en un recipiente con tapa para enfriar en el freezer durante una hora.

Luego, se retiran las bananas del freezer, se pisan y se colocan en una licuadora junto con la miel y un chorrito de leche, agregando solo la cantidad necesaria para formar una pasta espesa. Es importante procesar la mezcla apenas para evitar que se vuelva líquida.

Esta preparación se transfiere a un molde para helados o a potes o vasos plásticos descartables. Se incorpora un palito o una cuchara plástica y se vuelve a colocar en el freezer por tres horas.

Por otro lado, se pican las nueces o almendras y se derrite el chocolate amargo agregando un poco de leche para evitar que se endurezca demasiado rápido. Se mezclan las almendras o nueces con el chocolate derretido.

Finalmente, se bañan los helados con esta cobertura, se disponen en una bandeja cubierta con papel manteca y se congelan por una hora más.