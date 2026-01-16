A casi un mes de las detenciones que desencadenaron un escándalo por presunta secta y abusos sexuales dentro del Senado bonaerense, la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires continúa sin pronunciarse públicamente sobre el caso, mientras los dos empleados detenidos piden ser oídos por la Justicia.

Los investigados, Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, ambos empleados de planta permanente del Senado, fueron arrestados a fines de diciembre acusados de liderar una organización conocida como La Orden de la Luz. Según la investigación judicial, la agrupación reclutaba a mujeres con promesas políticas y las sometía luego a abusos sexuales, amenazas con armas blancas y extorsiones, utilizando un entramado de poder y manipulación psicológica.

La causa, que comenzó con denuncias presentadas en 2025, investiga varios hechos de abuso sexual con acceso carnal agravado y amenazas, y está en plena etapa de instrucción. Las denunciantes aportaron testimonios, chats, mensajes y otros elementos probatorios que han sido fundamentales para avanzar en la investigación.

A pesar de la gravedad de las acusaciones y de que el caso ha sido cubierto por medios y genera preocupación pública, el Senado bonaerense no emitió comunicado oficial alguno ni sus autoridades, incluida la presidenta de la Cámara, la vicegobernadora Verónica Magario, hicieron declaraciones al respecto, lo que ha sido interpretado como un silencio político.

Por su parte, los detenidos solicitaron declarar ante la fiscal Betina Lacki, que lleva adelante el expediente y se espera que requiera la prisión preventiva antes de que el juez de Garantías, Juan Pablo Massi, se expida sobre ese pedido. Rodríguez, según el expediente judicial, está imputado por múltiples hechos de abuso agravado, muchos de ellos en concurso real.

El caso tiene varios frentes. Además de las imputaciones centrales, la investigación trabaja en peritajes de dispositivos electrónicos secuestrados y en determinar si hubo posibles maniobras de encubrimiento o influencia política para que las denuncias no llegaran a la Justicia, cuestión que también está siendo examinada por la fiscalía.

El desarrollo de este proceso judicial y el silencio de la dirigencia del Senado bonaerense mantienen en vilo a la opinión pública provincial, pendiente ahora de las definiciones judiciales sobre las declaraciones solicitadas por los detenidos y de posibles pronunciamientos oficiales sobre el escándalo que sacude a la Cámara Alta.