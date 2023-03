Sergio Vallejos anunció quién lo acompañará en su fórmula como candidata a vicegobernadora. En una conferencia de prensa, el candidato a gobernador de San Juan por la subagrupación Evolución Liberal, dentro de Unidos por San Juan, comunicó que la periodista Federica Mariconda lo acompañará en las boletas para las próximas elecciones del 14 de mayo.

“Evolución Liberal ya armó las listas, un desafío que nos planteamos en noviembre cuando decidimos presentarnos en esta elección. Este trabajo ha finalizado y queríamos darle el broche final con la presentación de quien me va a acompañar en esta fórmula, quien es la señora Federica Mariconda, que aceptó gentilmente mi ofrecimiento después de haber conversado. Entendemos que tenemos puntos de convergencia. Ella es una dirigente muy importante de Dignidad Ciudadana y a título personal aceptó la invitación de participar”, afirmó Vallejos.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

A su vez, Mariconda resaltó “que antes de firmar, quiero comentarles que estoy realmente feliz de integrar esta fórmula con Sergio Vallejos y de sumarme a un equipo increíble de hombres y mujeres del sublema Evolución Liberal que trabajan con una fuerza y un ímpetu que hacía tiempo no veía en la política de San Juan”.

A la vez, agregó: “Me sumo totalmente convencida que vamos a ser la lista revelación, que vamos a dar qué hablar el 14 de mayo. Me sumo a título personal, soy dirigente de Dignidad Ciudadana, pero esta es una decisión personal. En esto también trato de traer un matiz diferente porque estoy convencida de que Sergio Vallejos es Milei en San Juan, por más que algunos quieran decir que es un hijo no reconocido. Yo sé que es un hijo de Milei desde la primera hora en San Juan. Yo no soy Milei, sí adscribo a principios del liberalismo”.

“Me sumo con una visión más moderada a una fuerza electoral que no me cabe la menor duda va a dar qué hablar”, cerró la periodista.

Mariconda, mendocina de nacimiento, hace muchos años vive en San Juan donde ejerció el periodismo en varias redacciones. Si bien comenzó militando en el PRO, luego pasó a formar las filas de Dignidad Ciudadana. Incluso, en la elección de 2019 también fue candidata a vicegobernadora acompañando a Gustavo Fernández.