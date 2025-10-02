El departamento Capital vivió una tarde cargada de emoción y alegría este miércoles 1 de octubre con la elección de la Reina del Adulto Mayor, un evento que reunió a 18 candidatas de distintas instituciones y centros de jubilados.

Con la presencia de la intendente Susana Laciar, la jornada incluyó música en vivo, baile y un clima festivo que fue compartido por familiares, amigos y vecinos de las postulantes.

El título de Reina fue para Silvia Maldonado, representante del Centro de Jubilados de Villa América, mientras que Celia Zuleta, de la Asociación de Casa Cuna, recibió la banda de Virreina.

Se presentaron 18 candidatas capitalinas.

Durante la ceremonia también fueron homenajeadas Zoila Lucero y Ana María Piacente, quienes dejaron su legado como representantes salientes en un acto de gratitud y reconocimiento por su labor.

La intendente Laciar destacó el rol fundamental de los adultos mayores en la vida comunitaria y resaltó el valor, la sabiduría y el compromiso que aportan a la sociedad.

La Municipalidad de la Ciudad felicitó a las nuevas soberanas y valoró la participación de todas las candidatas, quienes con entusiasmo representaron a sus instituciones y demostraron el espíritu activo y participativo de la comunidad de adultos mayores.

