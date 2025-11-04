El drama familiar en torno a los Tinelli escaló este fin de semana luego de que Soledad Aquino, madre de Candelaria y Micaela Tinelli, reaccionara de manera contundente y polémica a la denuncia pública de Juana Tinelli por amenazas.

Aquino, exmujer de Marcelo Tinelli, no dudó en dejar en claro que no cree en la palabra de la hermana de sus hijas, y sugirió que la denuncia es una estrategia para captar la atención.

Publicidad

En declaraciones televisivas, Soledad Aquino se mostró categórica al expresar su escepticismo sobre lo ocurrido. "Me parece algo tan loco, tan ridículo", lanzó, y afirmó que cree que la situación es "un invento de ambas (Juana y Paula Robles)".

La postura de Aquino fue extrema, ya que no solo desacreditó a Juana, sino que también deslizó posibles motivos detrás de la supuesta mentira: "Lo hace para llamar la atención del padre". También sugirió que podría existir "resentimiento o plata" detrás del conflicto, señalando que cree que "hay un reclamo por el dinero que él le daba a unos y a otros".

Publicidad

Aquino defendió a sus propias hijas, Candelaria y Micaela, asegurando que "no son mediáticas, son incapaces de hacer todo esto". Añadió que no está preocupada por ellas, ya que "están tranquilas en Punta".

La polémica de Soledad Aquino no se detuvo en Juana. También aprovechó para apuntar duramente contra Paula Robles, madre de Juana, a quien acusó de haber sido parte de la "mentira". Aquino dejó claro que no tiene ningún tipo de diálogo con Robles y reafirmó una vieja herida familiar: "Sí destruyó mi familia", aunque prefirió no ahondar más en el tema.

Publicidad

Además, Aquino insistió en que "entre mis hijas y ella, cuando eran chiquitas, siempre hubo celos cuando se mete el dinero".

Pese a sus críticas hacia Juana y Paula Robles, Soledad Aquino defendió a Marcelo Tinelli ante las críticas indirectas. Tras un posteo de Paula Robles que hablaba de "egoísmo", Aquino salió al cruce: "Por Dios, es la persona más generosa del mundo".

Finalmente, Soledad Aquino utilizó la ausencia de Marcelo Tinelli para reforzar su argumento sobre la falta de gravedad del asunto: "Si el tema hubiera sido tan grave, ¿Marce se hubiese ido a Punta del Este?". No obstante, admitió que actualmente no tiene contacto con él: "Marcelo no me da bola, él vive su vida".