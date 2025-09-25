El jueves 25 de septiembre, en la Caja de Acción Social, se llevó adelante una nueva edición del sorteo del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Desde muy temprano, decenas de personas se acercaron con la ilusión de conocer si finalmente serían adjudicatarias de una casa, tras años de espera y sacrificio. La jornada estuvo marcada por la mezcla de nervios, esperanza y fe, en un escenario donde cada número extraído podía cambiarle la vida a una familia.

Entre las asistentes se encontraba Catherine, vecina de Pocito, quien explicó a DIARIO HUARPE con serenidad el largo camino recorrido. “Hace siete años que estoy inscripta, desde el nacimiento de mi hija mayor. Hoy vivimos de prestado y se hace cada vez más incómodo, porque las niñas están creciendo y necesitan un espacio propio. Por eso, más que nada, lo que espero es poder darles comodidad y estabilidad”, comentó, acompañada de su madre. Con una sonrisa tímida, también reveló una promesa personal: “Si se cumple el sueño de la casa, queremos organizar una hora feliz para los niños en la iglesia del barrio”.

Otra voz que se escuchó fue la de Sara Valenzuela, quien asistió en representación de su nieta, residente en Chimbas. “Ella ya va por el tercer sorteo y todavía no ha tenido suerte. Vine en su lugar porque está con los chicos en la escuela, pero mantengo la esperanza de que hoy pueda tocarle. Tiene dos hijos pequeños y pienso que merecen criarse en un hogar propio, con seguridad y tranquilidad”, expresó. Con firmeza, agregó: “Mi única promesa es a Dios. En Él confío y en Él deposito toda mi fe”.

El ambiente en la Caja de Acción Social reflejó la magnitud del evento. Familias enteras aguardaban en silencio mientras se escuchaban los números extraídos. Los más ansiosos tomaban notas, otros grababan con sus teléfonos, y algunos rezaban en voz baja, buscando en lo espiritual la fuerza para sostener tantos años de espera.

Lo que dejó la mañana fue, más allá de la adjudicación concreta de viviendas, un testimonio colectivo de las luchas cotidianas que implica acceder a un hogar propio en la provincia. Entre promesas íntimas, plegarias y sueños familiares, el sorteo del IPV volvió a poner en primer plano la enorme expectativa que genera el acceso a la vivienda social, un derecho largamente esperado por miles de sanjuaninos.

La segunda parte el sorteo se realizará a partir de las 16: 30 horas, en donde residentes de Pocito, Chimbas, Calingasta y 25 de Mayo esperan ansiosos.