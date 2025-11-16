Un grave episodio de violencia de género ocurrió en Chimbas, donde un hombre terminó detenido después de amenazar de muerte a su pareja en plena vía pública.

El hecho tuvo lugar en la esquina de Mendoza y Oro, frente al local avícola “Mis Cuatro Pollitos”. Allí, según informaron fuentes policiales, Emanuel Alejandro Ortiz, de 34 años, mantuvo una fuerte discusión con su pareja, una mujer de la misma edad. En medio del conflicto, el hombre la empujó y la amenazó de muerte, generando la intervención inmediata de testigos que dieron aviso a la policía.

Publicidad

Personal de la Comisaría 17° llegó al lugar y procedió a la detención de Ortiz, quien fue trasladado a la seccional y puesto a disposición de la UFI Flagrancia. La fiscalía dispuso el inicio del proceso correspondiente por el delito de amenazas y se aguarda la resolución judicial en las próximas horas.

La mujer fue contenida por los efectivos y orientada sobre las medidas de protección disponibles dentro del protocolo de actuación en casos de violencia de género.

Publicidad

Dato

Si sos víctima de violencia de género podés comunicarte a la Dirección de la Mujer al 4222713; al 0800 666 6351; a la Comisaría de la Mujer al 4281589; al 144 para pedir asesoramiento o al 911 si es un hecho urgente.