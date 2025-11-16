Policiales > Barrio Conjunto 8
Detuvieron a un hombre en Chimbas por violar una orden de restricción
POR REDACCIÓN
Un nuevo caso de desobediencia judicial se registró en Chimbas, donde un hombre de 60 años terminó detenido después de violar una orden de prohibición de acercamiento dictada a favor de su ex pareja.
El hecho ocurrió en el Barrio Conjunto 8. Allí, según informaron fuentes policiales, Mario Ramírez se acercó a la vivienda de su ex pareja, de 57 años, e intentó abrir la puerta de ingreso. La mujer, al percatarse de la situación, alertó a la policía, ya que existía una medida vigente que le impedía al hombre estar en el lugar.
Efectivos de la Comisaría 17° llegaron rápidamente y detuvieron a Ramírez, quien fue trasladado a la dependencia policial. Posteriormente, quedó a disposición de la UFI Flagrancia, donde fue imputado por desobediencia a una orden judicial.