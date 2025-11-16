Un nuevo caso de desobediencia judicial se registró en Chimbas, donde un hombre de 60 años terminó detenido después de violar una orden de prohibición de acercamiento dictada a favor de su ex pareja.

El hecho ocurrió en el Barrio Conjunto 8. Allí, según informaron fuentes policiales, Mario Ramírez se acercó a la vivienda de su ex pareja, de 57 años, e intentó abrir la puerta de ingreso. La mujer, al percatarse de la situación, alertó a la policía, ya que existía una medida vigente que le impedía al hombre estar en el lugar.

Efectivos de la Comisaría 17° llegaron rápidamente y detuvieron a Ramírez, quien fue trasladado a la dependencia policial. Posteriormente, quedó a disposición de la UFI Flagrancia, donde fue imputado por desobediencia a una orden judicial.