En una nueva edición del ciclo Yo Emprendo, transmitido por HUARPE TV en el programa Yo Te Invito, la conductora Ana Paula Zabala entrevistó a Yamila Pardo, creadora del emprendimiento Tejer Más, que diseña y produce prendas y muñecos de crochet.

Publicidad

El emprendimiento ofrece una amplia variedad de productos: desde ropa para todas las edades hasta amigurumis, souvenirs de cumpleaños y muñecos personalizados. Yamila destacó que su propuesta se adapta a cada cliente: “Hacemos lo que nos piden, desde prendas hasta muñecos, todo personalizado según el gusto de quien encarga”. Los productos se realizan principalmente por encargo, y algunos de los más solicitados incluyen amigurumis temáticos, pequeñas prendas de temporada y muñecos personalizados con patrones de películas o personajes infantiles populares.

La emprendedora realiza muñecos a gusto y prendas de vestir.

Tejer Más nació de la pasión de Yamila por el crochet, una tradición que heredó de su abuela y su mamá. Aprendió a tejer a los 10 años con su abuela, empezando por lo básico como cadenitas y gorritos, y luego avanzó a muñecos más complejos y amigurumis. Con el apoyo de su mamá, Yamila logró perfeccionar sus técnicas y cumplir con cada encargo. “Arranqué con mi abuela, ella es la que sabía tejer, me enseñó a mí a los 10 años. Después, hace unos tres años, me animé con unos muñequitos chiquititos que no me tenía ni fe”, relató sin prever el crecimiento que iba a tener su proyecto.

Publicidad

Además de producir sus piezas, Yamila combina el emprendimiento con otros trabajos y el cuidado de sus hijos, organizando su tiempo entre siestas, noches y ratos libres. El valor emocional también forma parte de su trabajo: una de las piezas más especiales es una mantita tejida por su abuela para su hija, considerada una reliquia familiar que no está a la venta.

Furia de la película Intensamente, uno de los muñecos más pedidos.

Entre el esfuerzo y las ganas de crecer, la emprendedora contó que su sueño es expandir su proyecto y algún día tener un local propio donde los clientes puedan ver y comprar sus productos. “Me encantaría que en alguna tienda vendan mis productos y que la gente pueda venir a ver y elegir lo que quiera”, afirmó Yamila, quien confía en que su pasión por el crochet le permitirá llegar a más personas y consolidar su emprendimiento en el mercado local.

Publicidad

Los clientes pueden realizar sus pedidos y ver los productos de Tejer Más a través de Instagram @tejermas o al número de contacto 264 4 190084. Allí se muestran muñecos, prendas y souvenirs personalizados, y los pedidos se realizan con anticipación, ya que los tiempos de entrega varían según la complejidad de cada encargo.