Tejer Más, el emprendimiento de San Juan que transforma hilo en creatividad
POR REDACCIÓN
En una nueva edición del ciclo Yo Emprendo, transmitido por HUARPE TV en el programa Yo Te Invito, la conductora Ana Paula Zabala entrevistó a Yamila Pardo, creadora del emprendimiento Tejer Más, que diseña y produce prendas y muñecos de crochet.
El emprendimiento ofrece una amplia variedad de productos: desde ropa para todas las edades hasta amigurumis, souvenirs de cumpleaños y muñecos personalizados. Yamila destacó que su propuesta se adapta a cada cliente: “Hacemos lo que nos piden, desde prendas hasta muñecos, todo personalizado según el gusto de quien encarga”. Los productos se realizan principalmente por encargo, y algunos de los más solicitados incluyen amigurumis temáticos, pequeñas prendas de temporada y muñecos personalizados con patrones de películas o personajes infantiles populares.
Tejer Más nació de la pasión de Yamila por el crochet, una tradición que heredó de su abuela y su mamá. Aprendió a tejer a los 10 años con su abuela, empezando por lo básico como cadenitas y gorritos, y luego avanzó a muñecos más complejos y amigurumis. Con el apoyo de su mamá, Yamila logró perfeccionar sus técnicas y cumplir con cada encargo. “Arranqué con mi abuela, ella es la que sabía tejer, me enseñó a mí a los 10 años. Después, hace unos tres años, me animé con unos muñequitos chiquititos que no me tenía ni fe”, relató sin prever el crecimiento que iba a tener su proyecto.
Además de producir sus piezas, Yamila combina el emprendimiento con otros trabajos y el cuidado de sus hijos, organizando su tiempo entre siestas, noches y ratos libres. El valor emocional también forma parte de su trabajo: una de las piezas más especiales es una mantita tejida por su abuela para su hija, considerada una reliquia familiar que no está a la venta.
Entre el esfuerzo y las ganas de crecer, la emprendedora contó que su sueño es expandir su proyecto y algún día tener un local propio donde los clientes puedan ver y comprar sus productos. “Me encantaría que en alguna tienda vendan mis productos y que la gente pueda venir a ver y elegir lo que quiera”, afirmó Yamila, quien confía en que su pasión por el crochet le permitirá llegar a más personas y consolidar su emprendimiento en el mercado local.
Los clientes pueden realizar sus pedidos y ver los productos de Tejer Más a través de Instagram @tejermas o al número de contacto 264 4 190084. Allí se muestran muñecos, prendas y souvenirs personalizados, y los pedidos se realizan con anticipación, ya que los tiempos de entrega varían según la complejidad de cada encargo.