El panorama de Thiago Almada ha dado un giro inesperado en el Atlético de Madrid, generando preocupación directa en el cuerpo técnico de la Selección Argentina. A menos de seis meses del inicio del Mundial 2026, la dirigencia liderada por Enrique Cerezo ha declarado al mediocampista como transferible para el mercado de enero.

Pese a haber llegado a mediados de 2025 como una apuesta estratégica para potenciar el entorno de Julián Álvarez, el exjugador de Vélez no logró la consolidarse bajo la dirección de Diego Simeone, sumando apenas 571 minutos oficiales, equivalentes a poco más de seis partidos.

Esta situación ha encendido las alarmas para Lionel Scaloni, ya que Almada era considerado una pieza fija en la lista de 26 convocados para la cita mundialista. El torneo comenzará el 11 de junio con el duelo entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, mientras que el debut de la Albiceleste está pactado para el 16 de junio contra Argelia en el estadio de Kansas City. La final del certamen se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La posible salida del club español responde a la necesidad del jugador de obtener mayor rodaje, algo que podría verse comprometido si recala en un equipo de menor jerarquía.

No obstante, su historial reciente con la camiseta nacional lo respalda: en 2025 fue determinante en las Eliminatorias con el gol de la victoria ante Uruguay, la titularidad en el 4-1 frente a Brasil, una asistencia ante Chile, el tanto del empate ante Colombia y un pase gol a Lionel Messi contra Venezuela. Además, cuenta con el antecedente de ser campeón en Qatar 2022 y haber sido capitán del seleccionado Sub 23 en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Ante este escenario de incertidumbre, el Gremio de Porto Alegre ya manifestó su interés formal por incorporar al centrocampista mediante una cesión con opción de compra. Sin embargo, el club "Colchonero" ha fijado condiciones económicas estrictas para una salida definitiva, exigiendo una propuesta mínima de 20 millones de euros por el 50% de sus derechos económicos.