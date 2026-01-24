Tivani se consagró como ganador de la primera etapa de la Vuelta a San Juan

El campeón defensor, Nicolás Tivani, se adjudicó la primera etapa de la Vuelta a San Juan 2026 tras cronometrar un tiempo de 2:57:21. El ciclista representante de la Municipalidad de Pocito logró arrebatarle el liderazgo de la clasificación general a Kevin Castro, quien había llegado como puntero tras vencer en el prólogo de Santa Lucía.

La competencia, que se desarrolló bajo un cielo nublado y un calor agobiante, tuvo un recorrido de 140,5 kilómetros que atravesó los departamentos de Capital, Caucete, San Martín, Angaco, Albardón y Chimbas.

Publicidad

Durante la jornada, un grupo de 12 hombres intentó una fuga entre Caucete y San Martín, pero el pelotón logró neutralizar la ventaja en la Avenida de Circunvalación cuando restaban solo 3.000 metros para el cierre.

En el sprint final, Tivani hizo valer su potencia y experiencia europea para cruzar la línea de meta celebrando con su puño derecho apretado.