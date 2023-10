Tras el nocaut, Alex Volkanovski dejó un emocionante mensaje a los fanáticos

Alexander Volkanovski habló con la prensa tras el UFC 294, evento en el que fue noqueado por Islam Makhachev en el primer round. Los dos mejores peleadores libra por libra del mundo se enfrentaron por segunda vez en el combate principal del sábado en Abu Dhabi, y una vez más fue el daguestaní quien salió victorioso, defendiendo exitosamente su título de Peso Ligero. En diálogo con los medios, dejó estremecedoras palabras.

"Me sentí fuerte. Me sentí fuerte allí, pero obviamente les he estado diciendo que quiero ponerle algunas manos encima y todo eso. Quería apretar el gatillo, pero me sentí un poco raro allí dentro, un poco vacilante, lo cual no esperaba. Era como si estuviera esperando algo. Yo estaba como, 'Voy a ir, voy a ir', y luego me atrapó. No voy a sentarme ahí y poner excusas", fue lo que partió diciendo Volkanovski.

Luego, Alex expresó: "Obviamente, creo firmemente en la preparación y cosas así, pero me apoyo a mí mismo. Esa es la decisión que tomé. Probablemente tomé decisiones; podría haber tomado mejores decisiones. No es alguien con quien deberías avisar con poca antelación, pero lo necesitaba. Mucha gente dirá que es por el dinero y todo eso, pero fue mucho más que eso. Es difícil para los atletas; nunca pensé que tendría problemas con eso, pero por alguna razón, cuando no estaba peleando o en el campamento, simplemente estaba entrenando".

Emoción de Volkanovski

"Necesitaba una pelea y surgió esta oportunidad. Seré honesto, no estaba entrenando tanto como debería, pero pensé que tenía que hacerlo. Tuve que aceptarlo. Me digo a mí mismo: "Está destinado a ser". Estaba luchando un poco sin luchar, me estaba hundiendo la cabeza. No sé cómo. Todo está bien, tengo una hermosa familia. Pero no lo sé. Creo que sólo necesitas mantenerte ocupado. Por eso es que le pido a UFC que me mantenga ocupado, necesito mantenerme ocupado, necesito estar en el campamento; de lo contrario, me voy a destrozar la cabeza", destacó el australiano.

Por otra parte, Alex Volkanovski indicó: "Es extraño, no es que nunca creí en esas cosas, nunca las entendí. Fue algo que, no sé, tal vez cuanto más aprendo sobre ello, más lo entiendo. No lo sé, fue diferente. Fue una decisión que elegí. Hablé de que teníamos una sonrisa en la cara, mi esposa y yo. Mi esposa pudo ver que se pone difícil, no sé por qué. Necesito entrenar, necesito involucrarme. Me mantiene saludable, así que es necesario que suceda. Obviamente, tenemos que ver. Para ser honesto, no creo que esté demasiado conmocionado. Probablemente tendré que esperar un poco para hacer las cosas, pero estoy bien. Obviamente estoy sufriendo”.