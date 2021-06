Tras superar el covid, una sanjuanina quedó con un hongo en los pulmones

Hace casi un mes, el 27 de mayo, Victoria Mitre estaba siendo internada debido a complicaciones con el coronavirus. Ahora, la chica de 19 años superó la enfermedad, pero tiene un hongo en los pulmones que está complicando su salud. Aunque gracias a una medicación está teniendo una recuperación que su madre define como milagrosa. No obstante, esos remedios tienen un alto costo que la familia pudo afrontar moviendo cielo y tierra y también gracias a la solidaridad de los sanjuaninos.

La historia de Victoria se conoció en la provincia luego de que le recetaran una medicación de alrededor de $600.000 que sus padres no podían pagar y la Obra Social Provincia en un principio no cubrió. Es por ello que se comenzó con una movida solidaria y gracias a ella lograron comprar gran parte de las dosis de Remdesivir que les pidieron.

Ella sigue internada en el Cemec, pero su situación actual es otra. Hace algunos días le detectaron aspergilosis, también conocida como hongo verde. Se trata de un hongo que tiene alojado en los pulmones y para el cual le indicaron Ambisome, ampolla que se consigue a $23.000 cada una.

“Le recetaron diez ampollas por día y durante 14 días. Ese tratamiento cuesta $3.200.000, es imposible que podamos pagarlo”, dijo su madre a DIARIO HUARPE, Susana Rey.

Con el dinero que les quedó de la colecta, unos $126.000, lograron comprar seis ampollas para que los médicos comenzaran a aplicarle, pero el personal de Salud no quiso hacerlo debido a que necesitaban diez diarias. “La mantenían con otra droga, pero no es lo que necesita porque seguía con picos febriles que agravaban la situación”, contó la mujer.

Mientras hacían los papeles en la OSP para que se las autorizaran, comenzaron a consultar con diversos médicos que opinaron que eran muchas las dosis que querían aplicarle. Ante este panorama, reiteraron su pedido al personal del Cemec para que empezaran con la que ellos habían conseguido y tuvieron una respuesta favorable.

“Le colocaron una ampolla de las que llevamos y es impresionante como empezó a descender la fiebre. Mi niña lleva seis días sin máscara, nos dijeron que el martes ya estaba más rozagante”, manifestó su madre con emoción.

Susana espera con ansias la recuperación de su hija. Foto: gentileza.

Desde la OSP ya autorizaron el tratamiento y les entregaron algunas, pero aún no completan la cantidad solicitada por los médicos. No obstante, la familia está en proceso de conseguir 40 dosis más por medio de doctores conocidos que viven en Córdoba, aunque éstas aún no las envían.

En medio de todo este proceso, Susana fue internada ya que ella se contagió de coronavirus. Tuvo una neumonía bilateral de la que todavía tiene secuelas, una tos bastante frecuente y la agitación al hablar mucho. Ya le dieron el alta, pero durante esos días admitió que “la desesperación me consumía al saber que Victoria tenía un hongo en sus pulmones que podía acabar con su vida”.

Afortunadamente, su hija está respondiendo bien a la medicación y, a pesar de que aún no reúnen las dosis correspondientes, ella cree que no serán necesarias las 140 debido al positivo efecto que tuvo la aplicación de sólo una de ellas.

“Ella hace cinco días que esta sin cánula y saturando 97. Están sorprendidos los médicos, no pueden creer el avance de Victoria, para mí es un milagro por el hecho de que estuvo recibiendo una medicación que no era la que necesitaba”, dijo Susana.

El personal de Salud ya le advirtió a Susana que el proceso de recuperación de su hija iba a ser lento, pero ella está colmada de esperanzas. “Después de estar entubada 15 días, ya está respirando con máscara, para mí eso es un milagro”, sostuvo.

A pasos lentos, pero firmes Victoria sigue avanzando y salud va mejorando un poco cada día lo cual alivia a su mamá y a todos sus conocidos. Son muchos los que diariamente le preguntan a Susana por su hija ya que conocieron su caso al sumarse a la campaña solidaria.

“Estoy agradecida a la gente, si tengo que dar nombres no me alcanza, sé que Dios les va a dar el doble de lo que ellos me han dado”, cerró la mamá de Victoria.