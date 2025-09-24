En un giro inesperado en su discurso, el expresidente estadounidense Donald Trump afirmó que Ucrania, con el respaldo de la Unión Europea, tiene la capacidad de ganar la guerra contra Rusia y recuperar los territorios ocupados. Este cambio de postura se produjo tras su encuentro en Nueva York con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU.

Trump expresó en su red social Truth Social: “(Ucrania) tiene un gran espíritu y cada vez mejor, Ucrania podrá recuperar su país en su forma original y, quién sabe, ¡quizás incluso ir más allá! Putin y Rusia están en graves problemas económicos, y este es el momento de que Ucrania actúe”.

El exmandatario señaló que, tras analizar la situación militar y económica entre ambos países, considera que Ucrania, con el apoyo financiero de Europa y la OTAN, podría restaurar sus fronteras previas al inicio del conflicto. Además, afirmó que Rusia está enfrentando una guerra prolongada sin dirección clara: “Rusia lleva tres años y medio luchando sin rumbo en una guerra que una auténtica potencia militar debería haber ganado en menos de una semana”, calificando al Kremlin como “un tigre de papel”.

Trump también advirtió que tarde o temprano los ciudadanos rusos descubrirán “la verdadera naturaleza de esta guerra”, incluyendo la dificultad para conseguir gasolina debido a las largas filas, ya que Rusia destina la mayor parte de sus recursos a la guerra contra Ucrania. Aunque deseó lo mejor a ambos países, afirmó que Estados Unidos continuará suministrando armas a la OTAN para que esta las utilice según su criterio.

Por su parte, el presidente Zelenski aprovechó una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU para pedir a China y Estados Unidos que ejerzan su influencia sobre Rusia y logren un alto el fuego. Zelenski destacó que China es vital para Rusia y que, si quisiera, podría forzar a Moscú a detener la invasión. Sin embargo, criticó la actitud distante y silenciosa de Pekín ante el conflicto.

Respecto a su reunión con Trump, Zelenski declaró: “Hemos discutido algunas buenas ideas, que espero funcionen”, sin ofrecer más detalles, y agregó: “Espero ahora las acciones de EE.UU. para empujar a Rusia a la paz”.

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, valoró positivamente el cambio de postura de Trump. En declaraciones desde la ONU, calificó sus palabras como “muy contundentes” y expresó que “es muy bueno que ahora tengamos el mismo entendimiento”. Kallas enfatizó la importancia de dejar de comprar energía rusa y sostuvo que “Ucrania debe ganar la guerra”. Asimismo, instó a todos los actores internacionales a presionar a Rusia para que termine el conflicto, ya que “está claro” que Moscú “no quiere la paz”.