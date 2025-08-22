Este viernes, la Caja de Acción Social de San Juan informó que salió el pozo millonario de la Quiniela Max, correspondiente al sorteo nocturno N°13.702. Un apostador que realizó su jugada en la agencia N°069 del departamento Santa Lucía se convirtió en el nuevo ganador, llevándose un premio de $5.040.000.

Desde la institución remarcaron que el premio tiene fecha de prescripción y el afortunado deberá cobrarlo antes del 1 de septiembre de 2025. De lo contrario, el monto volverá al sistema de la Caja.

La Caja de Acción Social volvió a recordar la importancia de realizar las apuestas en agencias oficiales para asegurar la validez de los premios y evitar inconvenientes al momento de cobrarlos.