Un apostador de Santa Lucía acertó y ganó $5.040.000 en la Quiniela Max
POR REDACCIÓN
Este viernes, la Caja de Acción Social de San Juan informó que salió el pozo millonario de la Quiniela Max, correspondiente al sorteo nocturno N°13.702. Un apostador que realizó su jugada en la agencia N°069 del departamento Santa Lucía se convirtió en el nuevo ganador, llevándose un premio de $5.040.000.
Desde la institución remarcaron que el premio tiene fecha de prescripción y el afortunado deberá cobrarlo antes del 1 de septiembre de 2025. De lo contrario, el monto volverá al sistema de la Caja.
La Caja de Acción Social volvió a recordar la importancia de realizar las apuestas en agencias oficiales para asegurar la validez de los premios y evitar inconvenientes al momento de cobrarlos.