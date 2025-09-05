Publicidad
Publicidad

Judiciales > Hurto

Un detenido y un prófugo por el robo de una moto en Rivadavia

El hecho ocurrió en una vivienda de calle Meglioli, en Rivadavia. La investigación fue dirigida por la UFI Delitos contra la Propiedad junto a la Policía de San Juan. Uno de los autores está detenido y otro es intensamente buscado.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
El fiscal ayudante Juan Manuel García Castrillón y el fiscal Juan Manuel Gálvez formalizaron este viernes la imputación. Foto gentileza. 

La Justicia de San Juan imputó a Carlos Ariel Palacio y lo mandó al penal de Chimbas, tras ser acusado de robar una moto en Rivadavia. Mientras tanto, las autoridades buscan a su cómplice, a través de la UFI Delitos contra la Propiedad. El caso está siendo investigado por el fiscal Juan Manuel Gálvez y el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón.

Palacio permanecerá arrestado, con una Investigación Penal Preparatoria de seis meses y un mes de prisión preventiva dictado como medida cautelar.

Publicidad

El miércoles 16 de julio de 2025, un hecho de hurto tuvo lugar en un domicilio ubicado en calle Meglioli, en Rivadavia. La víctima del hecho llegó a su domicilio conduciendo una motocicleta marca Yamaha, modelo YBR 125cc, de color negro, equipada con una baulera negra, calcomanías grises y rojas, y asiento con funda con la inscripción "Yamaha" en azul. La dejó estacionada en el patio interno de la vivienda y cerró la puerta de reja sin medidas de seguridad adicionales.

Minutos después, Carlos Ariel Palacio y otro hombre identificado con el apellido Silva arribaron al domicilio en una motocicleta Zanella, modelo ZB, de color gris y sin chapa patente. En ese momento, Palacio ingresó al patio del domicilio y sustrajo la motocicleta Yamaha propiedad del damnificado.

Publicidad

Ambos sujetos huyeron en dirección oeste por Avenida Libertador. Palacio iba en la motocicleta robada, encabezando la fuga, seguido por Silva. Actualmente, este se encuentra prófugo y es intensamente buscado por las autoridades.

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
3
Guerra en lla

Francos repudió al Gordo Dan por insultar a Luis Juez: "El Presidente no estaría de acuerdo"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, repudió enérgicamente las declaraciones de Daniel Parisini, conocido como "El Gordo Dan", quien atacó al senador Luis Juez por su voto contra el veto a la ley de emergencia en discapacidad, haciendo referencia a su hija Milagros. Francos calificó los dichos como "inaceptables", lo que provocó una nueva y polémica respuesta del propagandista ultraoficialista.

Más Leídas
3
Guerra en lla

Francos repudió al Gordo Dan por insultar a Luis Juez: "El Presidente no estaría de acuerdo"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, repudió enérgicamente las declaraciones de Daniel Parisini, conocido como "El Gordo Dan", quien atacó al senador Luis Juez por su voto contra el veto a la ley de emergencia en discapacidad, haciendo referencia a su hija Milagros. Francos calificó los dichos como "inaceptables", lo que provocó una nueva y polémica respuesta del propagandista ultraoficialista.

8
Motosierra apagada

Nación suspendió las bajas de las pensiones por la investigación de coimas en Andis

El Gobierno Nacional ha decidido suspender temporalmente cualquier baja en las pensiones por discapacidad en el país. Esta medida, tomada antes de que el Congreso revirtiera un veto presidencial sobre la ley de emergencia en discapacidad, estará vigente mientras avanza una exhaustiva auditoría interna en la ANDIS, el organismo a cargo, tras la filtración de audios que revelaron una presunta trama de corrupción.

15
Escándalo europeo

Renunció la viceprimera ministra del Reino Unido por no pagar los impuestos de un departamento

La viceprimera ministra británica, Angela Rayner, referente de la izquierda laborista, ha presentado su dimisión al cargo y como "número dos" del Partido Laborista, luego de que se desvelara que no pagó la totalidad de los impuestos correspondientes en la compra de un departamento. Una investigación concluyó que la política violó el código ministerial al no buscar asesoramiento especializado en materia fiscal, generando un sismo en el gobierno de Keir Starmer.

Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS