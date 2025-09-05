Judiciales > Hurto
Un detenido y un prófugo por el robo de una moto en Rivadavia
POR REDACCIÓN
La Justicia de San Juan imputó a Carlos Ariel Palacio y lo mandó al penal de Chimbas, tras ser acusado de robar una moto en Rivadavia. Mientras tanto, las autoridades buscan a su cómplice, a través de la UFI Delitos contra la Propiedad. El caso está siendo investigado por el fiscal Juan Manuel Gálvez y el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón.
Palacio permanecerá arrestado, con una Investigación Penal Preparatoria de seis meses y un mes de prisión preventiva dictado como medida cautelar.
El miércoles 16 de julio de 2025, un hecho de hurto tuvo lugar en un domicilio ubicado en calle Meglioli, en Rivadavia. La víctima del hecho llegó a su domicilio conduciendo una motocicleta marca Yamaha, modelo YBR 125cc, de color negro, equipada con una baulera negra, calcomanías grises y rojas, y asiento con funda con la inscripción "Yamaha" en azul. La dejó estacionada en el patio interno de la vivienda y cerró la puerta de reja sin medidas de seguridad adicionales.
Minutos después, Carlos Ariel Palacio y otro hombre identificado con el apellido Silva arribaron al domicilio en una motocicleta Zanella, modelo ZB, de color gris y sin chapa patente. En ese momento, Palacio ingresó al patio del domicilio y sustrajo la motocicleta Yamaha propiedad del damnificado.
Ambos sujetos huyeron en dirección oeste por Avenida Libertador. Palacio iba en la motocicleta robada, encabezando la fuga, seguido por Silva. Actualmente, este se encuentra prófugo y es intensamente buscado por las autoridades.
