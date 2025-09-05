Lo que dijo Franco Colapinto tras probar su Alpine en las libres de Monza

Franco Colapinto y la escudería Alpine tuvieron un complicado inicio en el Gran Premio de Italia. A pesar de la expectativa por el rendimiento de un auto que busca mejorar en la temporada, los primeros ensayos en el circuito de Monza revelaron una preocupante falta de ritmo. Tras ceder el monoplaza en la primera práctica, el piloto argentino se subió al A525 para la segunda sesión, pero los resultados no fueron los esperados, y el equipo ahora tiene el desafío de encontrar la puesta a punto adecuada para el resto del fin de semana.

"Nos está costando mucho en las rectas, sabíamos que iba a ser una pista difícil. Después, lo que no nos esperábamos era tanta inestabilidad", admitió Colapinto, reflejando las dificultades que enfrentó el equipo. El argentino, que finalizó en la 20ª posición, a casi medio segundo de su compañero Pierre Gasly, se centró en probar con el auto más pesado y con mayor carga de combustible, lo que según él, dificultó la conducción. "Estamos un poco lejos, creo que hay que entender el porqué en la noche. Tenemos tan poco grip atrás que sobrecalentamos las gomas", explicó.

La sesión matutina de Alpine fue protagonizada por el estonio Paul Aron, quien debutó en un entrenamiento de Fórmula 1 al volante del auto de Colapinto. El joven piloto tuvo un trompo sin consecuencias en su primera vuelta lanzada, lo que generó una breve interrupción en la práctica. Ya en la FP2, Colapinto tomó el control sin mayores inconvenientes técnicos, completando 30 giros que le permitieron marcar un mejor tiempo de 1:21.564. El desempeño del A525 volvió a poner en evidencia la falta de velocidad del motor Renault, especialmente en un circuito donde la potencia es clave.

Franco Colapinto quiere hacer un buen trabajo en Monza

Colapinto, que regresó a Monza en el aniversario de su debut en la máxima categoría con Williams, viene de obtener su mejor resultado con Alpine en el GP de los Países Bajos, donde finalizó 11º. Sin embargo, el piloto argentino no ocultó su preocupación por el rendimiento del coche: "El coche era difícil de conducir y solo tenemos que ver si podemos adaptarnos a algunas de estas limitaciones". Por su parte, su compañero de equipo, Pierre Gasly, también reconoció las dificultades, pero se mostró más optimista: "Sabíamos que el fin de semana sería un reto para nosotros. Sufrimos daños menores tras salirse en Ascari en la segunda sesión de entrenamientos libres, pero nada grave. Por supuesto, nuestro objetivo es sacar el máximo partido a lo que tenemos y ver qué podemos hacer mañana".

Mientras tanto, en la cima del clasificador, Lando Norris (McLaren) se llevó el mejor tiempo de la FP2, seguido de cerca por Charles Leclerc (Ferrari) y Carlos Sainz (Williams). La sesión vespertina estuvo marcada por una gran competitividad y por la salida de pista de Andrea Kimi Antonelli (Mercedes). Con la clasificación del sábado a la vista, el equipo Alpine tendrá la noche de hoy para analizar los datos y realizar los ajustes necesarios para que el monoplaza de Colapinto pueda ser más competitivo en una de las pistas más rápidas del campeonato.