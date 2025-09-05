¿Adiós al celular? Mark Zuckerberg predice el fin de los smartphones

Mark Zuckerberg, el CEO de Meta, lanzó una audaz predicción que podría redefinir el futuro de la tecnología personal. En un reciente evento, el líder de la compañía detrás de Facebook, Instagram y WhatsApp afirmó que la era de los teléfonos celulares está llegando a su fin y será reemplazada por las gafas de realidad aumentada. Según él, estos nuevos dispositivos se convertirán en el pilar de la próxima gran transformación digital.

"Los celulares son pequeños, te distraen y te alejan de las interacciones presenciales", declaró Zuckerberg durante su presentación en el Meta Connect 2024, donde se presentó el nuevo modelo de gafas holográficas, las Meta Quest 3S, con un precio de u$s 499,99 en Estados Unidos. La afirmación del magnate sorprendió a muchos, quienes se preguntan cuándo ocurrirá la transición.

Zuckerberg no dudó en afirmar que la evolución de los smartphones se ha estancado. "Dentro de 10 años, muchas personas ya no llevarán sus teléfonos, usarán sus gafas para todo", anticipó. El magnate visualiza un futuro en el que los usuarios podrán realizar múltiples tareas de manera simultánea y sin necesidad de una pantalla física. "Podrás estar en un café y desplegar múltiples monitores de trabajo frente a ti, o incluso jugar un partido de Pong en una mesa virtual", ejemplificó.

¿Se viene el fin de los celulares?

El magnate prevé que esta nueva tecnología se convertirá en la principal vía de comunicación y entretenimiento para los seres humanos en un futuro cercano. La portabilidad y capacidad de conexión a Internet de estas gafas prometen cambiar la forma en que los usuarios interactúan con la información y con los demás.

A pesar de las grandes promesas, el dispositivo presentado por Meta aún no puede sustituir por completo a un teléfono inteligente. Las gafas requieren de conectividad con un celular o una computadora para ciertas funciones, y todavía no cuentan con características básicas como la realización de llamadas telefónicas o el envío de mensajes de texto de manera independiente.