Viral pelea de pilotos de karting tras un despiste en Chaco

La apertura del nuevo circuito de karting en la provincia de Chaco se vio ensombrecida por un violento altercado que captó la atención de los medios y generó una ola de críticas en el mundo del automovilismo. Lo que prometía ser una fiesta del deporte a motor terminó en una agresión a puñetazos entre dos competidores, Kevin Walter y Tomás Bergallo, después de un incidente en la pista que los dejó fuera de carrera en la segunda serie de la categoría Varilleros 175 kilos.

El origen del conflicto fue una maniobra en plena recta principal que provocó un contacto entre los vehículos. Según la información divulgada por el medio especializado Carburando, el karting de Bergallo sufrió la rotura de la dirección y un desperfecto en la caja de cambios, lo que lo hizo incontrolable en la curva siguiente. El percance resultó en que ambos pilotos terminaran atascados en la tierra aledaña, poniendo fin a su participación en la serie.

La frustración de Kevin Walter, líder del campeonato, se tradujo en un ataque inmediato. De forma agresiva, se bajó de su vehículo y se dirigió directamente hacia su rival. Mientras Bergallo permanecía en su butaca intentando señalar la falla mecánica de su karting, Walter lo agredió con un empujón, un puñetazo en el casco y una patada. El incidente, captado por cámaras y por la transmisión oficial, generó indignación entre el público presente.

Brutal pelea en karting es viral

La repercusión de lo sucedido fue tan grande que las organizaciones responsables se vieron obligadas a pronunciarse. El Campeonato Provincial de Karting en Tierra (CPKT) emitió un comunicado oficial en el que repudió enérgicamente los actos de violencia, afirmando que "este tipo de actitudes no corresponden con el comportamiento ni con los valores que buscamos transmitir e inspirar en nuestro deporte". La entidad recordó que la disciplina debe ser un espacio de "respeto, pasión y compañerismo", y reiteró su compromiso de trabajar por un entorno de sana competencia.

La Comisión Directiva del Kartódromo Sáenz Peña también se sumó al rechazo, manifestando que "el karting nos une por la pasión por las carreras, y esa pasión debe vivirse con juego limpio, amistad y verdadero espíritu deportivo". Ambas instituciones destacaron que el incidente opacó un hito importante para el automovilismo de la región, que celebraba la inauguración de un circuito de 830 metros de extensión ubicado en la Ruta Nacional 16. Los organizadores concluyeron reafirmando su objetivo de asegurar que el lugar sea un espacio de disfrute y respeto para todos los asistentes.