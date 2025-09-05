Lionel Messi utilizó sus redes sociales para expresar sus sensaciones después de lo que fue su última presentación oficial con la camiseta argentina en el país. El capitán anotó dos goles en la victoria 3-0 frente a Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas y escribió un mensaje acompañado de varias fotos de la noche en el estadio Monumental.

“Una noche muy especial que todavía me deja sin palabras de la emoción. Gracias de corazón a toda la gente por el cariño y por estar bancándonos siempre. Pase lo que pase y sea cual sea el futuro, que solo Dios lo sabe… ¡VAMOS ARGENTINA!”, publicó en su cuenta de Instagram.

Durante la previa, el público lo ovacionó en múltiples ocasiones y el rosarino no pudo contener las lágrimas en la entrada en calor. Al finalizar el encuentro, Messi remarcó: “Sabía que era el último partido acá por los puntos. Viví muchas cosas en esta cancha, buenas y no tan buenas, pero siempre es una alegría jugar con nuestra gente. Es lo mejor poder terminar de esta manera”.

El futbolista también confirmó que no viajará a Ecuador para el próximo compromiso de Eliminatorias, ya que Lionel Scaloni lo liberó debido a la carga de partidos que tendrá en la MLS con Inter Miami.

Respecto a su futuro, Messi sostuvo: “Lo dije después del Mundial pasado: por edad, lo más lógico es que no llegue. Estoy ilusionado, con ganas, pero es día a día, partido a partido. Cuando yo me siento bien, disfruto; si no estoy bien, prefiero no estar. Tenía claro que era el último por los puntos acá”.

La despedida en el Monumental contó con la presencia de su familia. Antonela Roccuzzo le dedicó un mensaje en redes: “Orgullosos de vos, de cada paso que das y de todo lo que construiste con amor y esfuerzo. Qué suerte la nuestra de acompañarte en este camino”. Sus hijos Thiago, Mateo y Ciro también estuvieron en la cancha y posaron con los jugadores antes del inicio.

Varios compañeros se sumaron a los saludos, entre ellos Nicolás Otamendi, Julián Álvarez, Leandro Paredes, Lautaro Martínez y Rodrigo De Paul, quien escribió: “Hasta el último día te voy a disfrutar como el primero. Gracias maestro”.

La próxima ocasión en la que Messi podría vestir la camiseta albiceleste sería en marzo de 2026, en la Finalissima contra España. Además, la Selección tiene programada una gira por Estados Unidos en octubre y viajes a Angola e India en noviembre, de cara al calendario previo al Mundial 2026.