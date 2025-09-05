Policiales > Operativo exitoso
Un hombre fue detenido tras robar en una vivienda de 25 de Mayo
POR REDACCIÓN
Un robo se registró en una vivienda del barrio Federico Maggio, en el departamento 25 de Mayo. La propietaria, de 27 años, denunció que un hombre ingresó sin ejercer violencia y sustrajo gran cantidad de materiales descartables.
Según fuentes policiales, el delincuente robó bolsas tipo camisetas de la marca Polyfilm de distintos tamaños, rollos de arranque transparentes, guantes de nitrilo y látex, sorbetes, palillos, bolsas de residuos y separadores plásticos, entre otros elementos.
La damnificada revisó las cámaras de seguridad de su domicilio y advirtió que, alrededor de las 17 horas, un hombre identificado como Dionicio Fernando Tello entró a la propiedad por el garaje, se dirigió a la despensa, sustrajo los materiales y se retiró por el mismo lugar.
Personal de Comisaría 10ª realizó recorridas en la zona. En calles Salvador María del Carril y Mitre observaron a un sujeto con las características aportadas por la denunciante, que llevaba consigo una caja con elementos descartables coincidentes con lo sustraído.
El hombre fue trasladado a la sede policial, con intervención de la UFI de Delitos contra la Propiedad. La fiscalía dispuso el secuestro de los elementos, su peritaje, el acta de reconocimiento y posterior entrega a la damnificada.
