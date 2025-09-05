Un robo se registró en una vivienda del barrio Federico Maggio, en el departamento 25 de Mayo. La propietaria, de 27 años, denunció que un hombre ingresó sin ejercer violencia y sustrajo gran cantidad de materiales descartables.

Según fuentes policiales, el delincuente robó bolsas tipo camisetas de la marca Polyfilm de distintos tamaños, rollos de arranque transparentes, guantes de nitrilo y látex, sorbetes, palillos, bolsas de residuos y separadores plásticos, entre otros elementos.

La damnificada revisó las cámaras de seguridad de su domicilio y advirtió que, alrededor de las 17 horas, un hombre identificado como Dionicio Fernando Tello entró a la propiedad por el garaje, se dirigió a la despensa, sustrajo los materiales y se retiró por el mismo lugar.

Personal de Comisaría 10ª realizó recorridas en la zona. En calles Salvador María del Carril y Mitre observaron a un sujeto con las características aportadas por la denunciante, que llevaba consigo una caja con elementos descartables coincidentes con lo sustraído.

El hombre fue trasladado a la sede policial, con intervención de la UFI de Delitos contra la Propiedad. La fiscalía dispuso el secuestro de los elementos, su peritaje, el acta de reconocimiento y posterior entrega a la damnificada.