El gran momento de Maxi López: streaming, fútbol y una nueva familia

Karina Iavícoli fue quien confirmó en Infama (América TV) que López ya tiene definido su próximo gran proyecto para el verano. Al anunciar la noticia, Iavícoli destacó el cambio de imagen del deportista: "Si decimos mujeres del momento tenemos varios nombres para decir, pero yo hablaría de un hombre que está pasando un gran momento, un hombre inesperado: estoy hablando de Maxi López. La verdad que estamos descubriendo una personalidad que desconocíamos hasta el momento".

El cambio más importante en su carrera implica un nuevo rol en la radio, pues el exfutbolista se prepara para un desafío radial. Iavícoli reveló que, de tan bien que la está pasando, "va a reemplazar en el verano, ya se estuvo escuchando por ahí, a (Damián) Betular en Olga".

López se instalará en el país para enfocarse en este nuevo trabajo en Olga y también en los "proyectos que lo esperan de fútbol". Su llegada a Argentina será en familia, ya que "se va a venir a la Argentina con Daniela (Christiansson), su esposa, su hija y su hijo que está al nacer".

Respecto a su recibimiento por parte del público, Laura Ubfal comentó el asombro del exjugador: "¿Sabés qué? Nunca pensó que iba a ser tan querido. Está sorprendidísimo". Además de su nuevo rol radial, su desempeño en la televisión ha generado grandes expectativas. Oliver Quiroz lo catalogó como "gran candidato a llegar a la final de MasterChef Celebrity", mientras que Marcela Tauro fue más allá y sentenció: "Para mí gana".