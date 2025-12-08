Guillermina Valdés revela su conflicto clave con Marcelo Tinelli

Guillermina Valdés se sentó a la mesa del programa de Mirtha Legrand junto al guionista Eduardo Sacheri, la periodista María Julia Oliván y el Dr. Carlos Regazzoni. Durante la emisión, Oliván consultó a Valdés si había implementado seguridad adicional para su hijo Lorenzo ("Lolo") tras la reciente publicación dramática de Juanita Tinelli.

Valdés, quien se separó de Marcelo Tinelli en 2022, utilizó la pregunta para abordar el punto de mayor diferencia que tiene con su expareja: la exposición pública de sus hijos. La actriz comenzó detallando la naturaleza de su desacuerdo con el conductor. "Yo siempre el desencuentro que tuve con Marcelo es que yo no comparto la sobre exposición de los hijos", afirmó. Añadió que, aunque se encuentra lejos de esas dinámicas, a veces se ve "rindiendo y explicando situaciones que yo ya estoy lejos pero no por desentenderme de nada".

Publicidad

La actriz confirmó que no tomó ninguna medida de seguridad extra para Lolo, y explicó que no lo hizo "no con algo en particular con ese reality". Valdés expresó una preocupación más profunda sobre la relación de los niños con la tecnología y la exposición. Declaró: "No, nunca quise en realidad pero no con algo en particular con ese reality". Valdés ve la situación desde una perspectiva de futuro, ya que considera que "estamos en un momento de la humanidad donde no sabemos las consecuencias que van a tener estos niños que van a estar con un tercer brazo que es un celular y que estén caminando por la calle".

En este contexto, la actriz rememoró una conversación que tuvo con su hijo a raíz de la exposición mediática. Recordó cuando le pidió a Marcelo, durante el Mundial de Qatar, que "tratá de no mostrarlo". Cuando la gente reconocía a Lorenzo diciendo "Lolo, genio", la actriz se sentó a hablar con él sobre el significado de esa fama. Valdés le consultó directamente a su hijo: "¿Por qué te pensas que te dicen genio?", a lo que Lolo respondió: "'Porque soy famoso'". Ante esta respuesta, la madre le ofreció una lección de vida: "V¿y eso es ser genio? Hijo el día que te reconozcan vos tenés que hacer tu trabajo y si querés compartirlo con el mundo y querés que sea reconocido no porque eso sea importante".

Publicidad

Finalmente, Guillermina Valdés explicó por qué nunca quiso que el niño participara en el reality Los Tinelli. Concluyó que "es muy complejo explicarle todo eso a un menor porque en raelidad nada de lo que haga esa persona va a ser suficiente porque ya tenés algo ganado que en realidad no es nada, la fama".