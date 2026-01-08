Un sismo de magnitud 4.8 en la escala de Richter se registró este jueves a las 11:14:58 horas, según el reporte automático emitido por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres). El epicentro del movimiento se ubicó en coordenadas geográficas -31.29 de latitud y -67.6 de longitud, lo que lo sitúa aproximadamente a 90 kilómetros al este de la ciudad de San Juan y a unos 30 kilómetros al noroeste de la localidad de Marayes.

El informe preliminar del organismo oficial, que advierte que los datos están "sujetos a revisión por un sismólogo", indicó que el sismo tuvo una profundidad de 10 kilómetros, lo que generalmente implica que pudo ser percibido con mayor intensidad en la superficie. El movimiento también se ubicó a 211 kilómetros al noreste de la ciudad de Mendoza.

Características del sismo y percepción

Un sismo de magnitud 4.8 se considera de intensidad moderada. En la escala de Richter, este nivel puede causar vibraciones notables en interiores y ser perceptible en exteriores, con posibilidad de que objetos colgantes se balanceen. La intensidad con la que se percibe varía significativamente según la distancia al epicentro, la profundidad del movimiento y las características geológicas del suelo.

Hasta el momento de este reporte, las autoridades provinciales y municipales no han informado sobre daños materiales, interrupciones de servicios o lesiones personales como consecuencia del evento sísmico. Es habitual que Inpres solicite a la población, a través de su sitio web, que informe si percibió el movimiento para afinar los datos de intensidad.