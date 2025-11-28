Hugo Narváez, el jubilado de 76 años acusado de disparar contra su vecino en el Barrio San Luis de Rawson, quedó en libertad mientras avanza la investigación en su contra. El agredido sigue internado en grave estado.

Narváez fue imputado por el delito de lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego, luego de que el fiscal Alejandro Mattar, de la UFI Genérica, reuniera pruebas que darían por acreditado que el acusado manipuló una pistola calibre 9 mm durante el incidente. El disparo habría impactado en su vecino, un hombre identificado como Brian Edgardo Lucero, quien permanece internado en estado delicado.

De acuerdo con fuentes judiciales, al momento de su detención Narváez realizó una declaración espontánea en la que admitió ciertos elementos vinculados al hecho, aunque frente al juez aseguró que no efectuó los disparos. A pesar de esta postura, la evidencia reunida por la fiscalía, incluyendo pericias y testimonios, reforzaría la versión de que el acusado sí accionó el arma.

En tanto, la situación de Lucero continúa siendo crítica. Los médicos decidieron mantenerlo en coma inducido mientras evoluciona su cuadro. Si bien su vida no correría riesgo, todavía no ha podido declarar, y su testimonio será clave para reconstruir la secuencia exacta de lo ocurrido.

La investigación continúa bajo la conducción del fiscal Mattar, quien deberá avanzar con nuevas medidas mientras Narváez afronta el proceso en libertad. El caso generó preocupación en la comunidad por la violencia del episodio y la escalada de un conflicto que, según los primeros datos, tendría antecedentes.