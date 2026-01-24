Unión a un paso de la gloria y el pase a la final del Regional: los detalles del partido

Unión se enfrenta este sábado a partir de las 18 a un desafío determinante en Russell, Mendoza, donde visitará a FADEP por la revancha de las semifinales del Regional Amateur.

El conjunto sanjuanino llega a esta instancia con la mínima ventaja tras imponerse 2-1 en el primer partido de la serie. Para asegurar su lugar en la final de Cuyo, al "Azul" le alcanza con obtener una victoria o un empate, mientras que el equipo local necesita ganar por un gol para forzar los penales o por una diferencia mayor para clasificar directamente.

Publicidad

El plantel conducido por Juan Colarte ya se encuentra instalado en la provincia vecina y dispone de todos sus jugadores, incluyendo al goleador Luciano Riveros, quien fue fundamental en el encuentro de ida.

Además, se destaca el regreso de Germán Giménez, figura en la serie anterior contra Peñaflor, lo que ofrece opciones tácticas para aprovechar los espacios de contraataque. El ganador de este cruce deberá esperar el desenlace del domingo entre Estudiantes de San Luis y Huracán de San Rafael para conocer a su rival en la final.

Publicidad

La formación probable de Unión incluye a Matías Draghi; Fabián Carrizo, Elías Oballes, Claudio Alcaraz, Kevin Frías; Germán Giménez o Isaías Oballes, Lucas Reynoso, Franco Lepe, Héctor Pérez; Santiago Ceballos y Luciano Riveros.

Por su parte, FADEP, bajo la dirección técnica de Diego Pozo, alinearía a Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso, Bruno Costella, Ignacio Castro, Federico Pérez; Nicolás Ramírez, Nicolás Igartua, Brian Zabaleta, Luciano Ortega; Matías Persia y Gonzalo Klusener.