Valentina Cervantes confesó secretos de su intimidad familiar con Enzo Fernández
Durante una emisión de este domingo en el programa "Por el Mundo" conducido por Marley en Telefe, la influencer Valentina Cervantes brindó detalles sobre su presente en Londres junto a Enzo Fernández y sus hijos, Olivia y Benjamín.
Entre anécdotas, recordó su paso por MasterChef Celebrity, específicamente su "peor plato": una rana frita entera siguiendo una indicación errónea de Marley. Sobre aquella presentación, que incluyó un cremoso de castañas de cajú tildado de "cemento de contacto" por Germán Martitegui y comparado con un "cadáver en un ataúd", Cervantes fue contundente: “Hoy no lo puedo defender de ninguna manera”. Pese a ello, valoró la experiencia afirmando: “El programa a mí me encantó… la pasé muy bien y el grupo de compañeros fue hermoso”.
En cuanto a su rutina británica, Valentina explicó que el proceso de adaptación fue gradual, incluyendo el desafío de conducir por el lado contrario: “Ya me acostumbré. Ya rompí la primera rueda”, confesó entre risas.
También destacó la previsión extrema de la cultura local: “Acá, por los cumpleaños de nenes, te mandan la invitación dos meses antes”. Para ajustarse al ritmo inglés, reorganizó el sueño de sus hijos, bromeando al respecto: “Ahora a las ocho ya no los quiero ver más”.
Finalmente, la joven destacó el apoyo de su madre y hermana, además de su preferencia por traer fideos y harina desde Argentina para conservar los sabores originales en su hogar en el extranjero.