La Cámara de Comercio Agroindustrial y Turismo de Rawson presentó la primera edición de “Rawson se viste de Navidad”, una iniciativa que convoca a los comercios del departamento a ambientar sus frentes, vidrieras y estructuras externas con temática navideña. El proyecto busca conformar el primer corredor festivo integral de la provincia, con el objetivo de incentivar el movimiento comercial y atraer visitantes.

Según informó Gastón Villordo a DIARIO HUARPE, desde este martes 2 de diciembre cada local podrá intervenir árboles, pilares, pérgolas, carteleras, farolas de alumbrado público y vidrieras. Entre los elementos sugeridos se encuentran telas navideñas, luces, moños, muérdagos, esferas, adornos y recursos creativos que permitan distinguir visualmente cada comercio.

La propuesta también recomienda incorporar ambientación interior, como música navideña y villancicos, con el objetivo de generar una experiencia completa para vecinos y visitantes.

La premiación incluirá tres reconocimientos para los comercios participantes. El primer premio, actualmente fijado en $500.000, "aunque podría incrementarse hasta $1.000.000, ya que la Cámara gestiona aportes para ampliar el beneficio", dijo el títular. El segundo premio consistirá en seis meses de exención de la tasa municipal, mientras que el tercer premio otorgará 20 litros de pintura para que el comercio pueda renovar su fachada.

Luego, será la Cámara, que se ocupará de la organización general como la difusión de la propuesta, recepción de fotos de los frentes de los comercios, laa selección del jurado, el proceso de evaluación y la coordinación de la premiación.

Como parte de la activación central, se confirmó que el 22 y 23 de diciembre se instalará Papá Noel en la Plaza de Villa Krause para recibir cartas, tomarse fotos con las familias y crear un punto de alta circulación en la zona comercial.

El concurso concluirá con la selección de los comercios ganadores, cuyos resultados se darán a conocer durante la transmisión de Somos. Desde la Cámara señalaron que el objetivo es fortalecer la identidad navideña de Rawson, aumentar el movimiento comercial y atraer visitantes de otros departamentos.