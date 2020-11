Wey Zapata: "Me enteré de que había perdido el brazo cuando me vi en un espejo"

Alberto "Wey" Zapata Bacur es un reconocido corredor de motocross de San Juan que sufrió un brutal accidente que obligó a amputarle el brazo izquierdo. A una semana del accidente que cambió su vida el muchacho ya fue dado de alta del hospital y ya comenzó a buscar diferentes alternativas de prótesis para poder volver cuanto antes a las carreras.

"Desde el día que me desperté no sabía que no tenía el brazo, me di cuenta como a los dos días cuando me miré en el espejo, fue muy duro", aseguró Wey en una entrevista con Radio Sarmiento. El joven reconoció que en un principio sintió mucha pena por lo que le pasó, pero supo sobreponerse rápido gracias, principalmente, al apoyo de su madre.

"Mi mamá me habló de una manera que me hizo entender que estuve al borde de la muerte, claro que me bajonee pero no tuve un golpe anímico tan malo porque agradezco que estoy vivo", relató el joven.

Sobre el accidente contó que recuerda la rayada del accidente pero no sabe nada más después del impacto. En relación a las causas del siniestro explicó que ese domingo estuvo entrenando desde muy temprano, reconoció que venía cansado y es posible que haya pestañado.

El deportista contó que le dieron el alta este domingo tras 6 días y 20 horas de internación y destacó debido a lo grave de su accidente es casi un milagro que se encuentre vivo. Luego recordó que en el momento en el que su vida corría peligro una mujer lo ayudó y, literalmente, le salvó la vida.

Wey explicó que se trató de una mujer que dijo ser médica y que cuando vio el accidente se bajó de su auto y fue a asistirlo. "Me hizo un torniquete que evitó que me desangrara, si yo hubiera tenido que esperar unos minutos por la ambulancia me moría", relató el joven.

Si bien Zapata es consciente de que esta mujer le salvó la vida, no sabe nada de ella. Es que tras es siniestro "esta señora se fue", relató el muchacho que dijo que no recuerda nada del accidente, pero la gente le contó de esta mujer que fue su "ángel".

Ahora Wey quiere verla para poder agradecerle por lo que hizo incluso fue a la zona del accidente para intentar saber si es del vecindario, pero hasta el momento no ha logrado dar con esta médica.

A pocas horas de volver a su casa el joven ya comenzó a buscar la manera de conseguir una prótesis para poder volver a las carreras. El joven contó que ya ha buscado en internet para saber si hay antecedentes de motociclistas que corran con una prótesis. "Se que hubo un caso de un corredor aficionado, pero entre los profesionales creo que no hay antecedentes", aseguró el muchacho.

Wey, como lo conocen en el mundo del motocross, corre desde los 4 años y con sólo 23 está entre los deportistas más reconocidos. A la hora de hablar de su regreso el destacó que "la derecha la tengo bien, así que necesitaría la del embrague nomas", aseguró risueño.