5 de los mejores arqueros en la historia del fútbol

La figura del arquero es crucial cuando se trata del éxito y la gloria en un equipo de fútbol profesional. Por esa razón, la gran mayoría de los mejores equipos de la historia empiezan con una gran figura como guardameta. Y no es para menos, a veces salvan partidos, hacen atajadas claves y hasta posicionan el balón de manera precisa.

Así que aquí se exponen cinco porteros entre los más destacados del mundo, ya sea por su preparación, estilo o estadísticas generales.

Roberto tuvo una demostración excelente como portero. Logró fichar en 1997 por Boca Juniors, en ese momento alcanzó la victoria al obtener varios títulos distinguidos: Copas CONMEBOL, Copas Libertadores, Copa Intercontinental, etc. Tras esto, continuó obteniendo éxito dando un salto aventurero hacia Europa, momento en que hacía valer las apuestas deportivas España por la confianza de sus fanáticos en él (aunque después habría regresado al Boca en 2009).

Por otra parte, este portero también cuenta con 10 distinciones individuales, siendo la última como el 8° mejor arquero del siglo XXI de acuerdo a la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol.

Roma, también conocido como “El Tarzán”, “La Cancha Voladora” o “El Tano”, alcanzó una larga trayectoria en el arco con Boca. Pudo defender a la selección en dos oportunidades en el Mundial (62 y 66) y fue clave para obtener la victoria en una Copa América.

Incluso, muchos de los entusiastas del fútbol recuerdan su atajada más popular, fue en 1962 en el penal de Delem, en el clásico River – Boca.

Carrizo es considerado el ídolo eterno del River Plate, con quien tuvo la oportunidad de jugar en más de 500 partidos. Esto, a su vez, le permitió revolucionar el deporte, ya que en las décadas de los 40, 50 y 60 demostró sus habilidades con un estilo que iba más allá del fútbol de su tiempo.

Además, se caracterizaba por ser imponente, y utilizar como contraataque el saque de volea. Incluso, fue uno de los primeros en hacer historia con los guantes de portero de manera constante, algo que redefinió las bases de esta posición.

Fillol fue un destacado portero de Argentina, tanto por su entrenamiento como por su pasión. Y es considerado uno de los mejores guardametas de este deporte y en la historia del fútbol mundial, no es para menos, porque ayudó a la nación a ganar su primera Copa del Mundo 1978.

Gracias a su talento, tuvo la oportunidad de defender el arco en River, Atlético de Madrid, Argentinos Junior, Quilmes, Vélez, Flamengo y Racing (a propósito de su enfrentamiento en la semifinal de la Copa Libertadores). Además, es conocido por tener más de cincuenta partidos jugados con su selección.

Pumpido tuvo el honor de formar parte del equipo de Diego Armando Maradona, aunque no fue una tarea sencilla. Pese a eso, llevó al club a conquistar el Mundial de México de 1986.

En comparación con otros porteros, Pumpido destacaba por su ubicación y fiabilidad, algo que le permitía representar una posición seria y demostraría su disciplina, eficiencia y concentración. Por este motivo, dejó