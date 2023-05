La Escuela de Nivel Inicial Nº 71, ubicada en el interior del Barrio Cipolleti, en el departamento Chimbas, una vez más fue víctima de un hecho de inseguridad. El domingo pasado descubrieron que ladrones rompieron el alambrado perimetral e ingresaron al lugar. Una semana después, los directivos y personal policial se encontraron con el mismo escenario, daños a la propiedad y faltante de elementos.

“Esto me devasta, nos hace mucho daño. Anoche me enteré de que otra vez volvieron a robarnos. Volvieron por lo que nos había quedado. Sabían lo que había, por lo que presumimos que se trata de los mismos ladrones”, contó Andrea Conturso, directora del ENI 71, a DIARIO HUARPE.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Los ladrones aprovecharon y también se llevaron material didáctico. (Foto:Gentileza)

En el ataque anterior, según detalló la docente, se habían llevado 39 tablets, 2 notebooks, 2 parlantes con micrófono, una impresora y gran cantidad de juguetes. “Ahora nos robaron las computadoras de escritorio, más parlantes y los proyectores”, explicó Conturso.

Uno de los gabinetes violentados. (Foto:Gentileza)

Ante esta situación, la directora anticipó que las actividades, mañana martes, se verán comprometidas. “No vamos a poder dictar clases porque las seños tienen que venir a poner orden en el destrozo y la policía va a seguir trabajando en el lugar para hacer las averiguaciones. Esto afecta al dictado de clases”, concluyó la mujer.

El malestar de los vecinos

Una vecina del lugar, quien por miedo a las represalias eligió guardar su identidad, dijo a este medio que los hechos de inseguridad son moneda corriente. “Todos sabemos quienes son los que atacan las casas del barrio, hasta la policía sabe, pero no se puede hacer nada porque son menores”, dijo la mujer.

Según indicó la víctima, de manera constante están recibiendo ataques por parte de una banda conformada por 2 menores y 3 adultos. “A mi vecina de al lado que es discapacitada le entraron a robar estando ella adentro. Ya no esperan que no haya nadie. No podemos llevar a los niños a la escuela, no podemos salir a pasear, vivimos aterrados”, concluyó la denunciante.