Este martes 9 de diciembre se convirtió en un día especial para varias familias sanjuaninas, es que el gobernador Marcelo Orrego encabezó la entrega de 37 viviendas en el barrio Valle Grande Norte, en Rawson, un acto que permitió que más vecinos accedieran a su casa propia y dieran comienzo a una nueva etapa.

En medio de una jornada cargada de emociones, el gobernador Marcelo Orrego recordó durante su discurso las dificultades que atravesó el proyecto habitacional. “Cuando asumimos, parecía imposible lograr todo esto. Estas viviendas tenían financiamiento nacional y un día Nación dijo que no iba a enviar más fondos. Lejos de frenar, decidimos seguir adelante porque la obra pública es fundamental”, señaló.

Una madre con su hija tras recibir su hogar propio. (Foto: DIARIO HUARPE/Sergio Leiva)

Además, destacó que la provincia cubrió diversos programas nacionales para evitar que las obras se detuvieran. “San Juan fue la primera provincia en reactivar la obra pública y la primera en bajar un impuesto. Entregamos muchas viviendas el año pasado y este año sumamos un 40% más”, agregó.

El gobernador agradeció al equipo del IPV por su trabajo y remarcó el valor simbólico del momento: “Hoy reciben una casa; el hogar lo pondrán ustedes. Este sistema solidario va a seguir porque muchas familias necesitan su vivienda para ser felices”.

a nena, feliz, tras recibir junto a su familia la llave de su nueva vivienda. (Foto: DIARIO HUARPE/Sergio Leiva)

El acto fue organizado por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), dependiente del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, y permitió que nuevas familias sanjuaninas recibieran su casa propia. El mandatario estuvo acompañado por el intendente Carlos Munisaga, el ministro Fernando Perea y funcionarios provinciales.

La casa propia, un sueño cumplido

DIARIO HUARPE acompañó a las familias que recibieron su vivienda y que, con emoción, compartieron su experiencia al recibir por primera vez las llaves de su hogar. Una joven, que espera junto a su familia desde hace tres años, sostuvo: “Feliz, la verdad que sin palabras. Mi familia somos cuatro. Estoy muy feliz”. Su esposo agregó: “Vamos a festejar toda la semana. Nosotros salimos sorteados en la Fiesta del Sol, en la cuarta noche. Ya con esto es demasiado”.

La joven adjudicataria celebró su nuevo hogar junto a su familia después de tres años de espera.

Otra mujer destacó el alivio económico que implica para ella y su esposo dejar de alquilar después de tantos años: “Es mucha felicidad de tener la casa propia, después de esperar dos años. Es algo donde podemos echar raíces junto a mis dos hijos. Vamos a festejar, pero primero está la mudanza. Es un hermoso regalo de Navidad”.

La beneficiaria destacó que ahora su familia podrá “echar raíces” tras dos años de alquiler.

Entre los adjudicatarios también estuvo un hombre mayor que esperó cuatro décadas para este momento: “Muy contento. Hace 40 años que estuve esperando. Siento una emoción grande y ahora hay que compartir en familia. Mis nietos podrán ir a la casa de sus abuelos”.

La familia llevó décadas esperando ser sorteados. (Foto: DIARIO HUARPE/Sergio Leiva)

Otra beneficiaria, visiblemente emocionada, recordó que su familia esperó 25 años: “Siento mucha felicidad. Mis hijas y mi marido. Ahora vamos a festejar”.

La mujer esperó 25 años celebró el momento junto a sus hijas y su marido.

Mientras que una historia conmocionó a los asistentes. Una mujer contó que esperó 18 años junto a su esposo, sin embargo, hace meses es que él falleció y no pudo vivir este momento que tanto soñaban juntos. "Es un año muy difícil para nosotros porque falleció hace muy poco, pero sé que nos acompaña. Él estaría muy feliz y orgulloso, porque es lo que queríamos". Aunque sostuvo que sí festejó el sorteo: "Sí estuvo cuando salimos sorteados de la casa".

En la entrega de su casa propia, la mujer recordó a su esposo fallecido.

Viviendas listas para habitar

El proyecto habitacional entregado en Rawson está conformado por unidades de dos dormitorios, estar-comedor, cocina, baño y un pasillo distribuidor, diseñadas bajo los estándares actuales de calidad y seguridad. Cada vivienda cuenta con estructura sismorresistente, construida con mampostería de ladrillo cerámico hueco, pensada para brindar mayor estabilidad y protección.

En el exterior se aplicó un revoque planchado termoaislante y, en el interior, un enlucido pintado sobre jaharro termoaislante, lo que mejora el confort térmico en todas las estaciones del año. La cocina, el baño y el lavadero fueron revestidos con cerámicos para asegurar mayor durabilidad y facilitar la limpieza.

La cubierta fue diseñada según el uso de cada ambiente: los dormitorios, el pasillo y el baño tienen losa de hormigón armado, mientras que la cocina y el comedor poseen un panel de cubierta liviana autoportante que aporta ventilación y eficiencia.

Las unidades se entregaron completamente equipadas, incluyendo inodoro, bidet, lavamanos, receptáculo de ducha, mesada de granito con bacha, cocina de cuatro hornallas, campana extractora, termo eléctrico, calefactor y pileta de lavadero. La carpintería está compuesta por ventanas y puerta corrediza de aluminio; la puerta de ingreso tiene marco metálico con hojas de madera y las interiores son de MDF.

En materia de servicios, cada casa cuenta con conexiones de agua potable, cloacas, electricidad trifásica y gas. También poseen una cisterna de 500 litros y un tanque de reserva para garantizar una provisión adecuada. En el exterior se construyó un veredín perimetral, la vereda de acceso y una pérgola metálica que aporta funcionalidad al ingreso.

Las nuevas familias ya comenzaron con los preparativos para mudarse y, con la llave en mano, iniciaron el camino para construir su hogar definitivo en Rawson.