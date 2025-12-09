Avenida Libertador: el Gobierno asegura que la obra terminará a tiempo

La obra de renovación integral y repavimentación de la Avenida Libertador, uno de los corredores más transitados y estratégicos del Gran San Juan, ya tiene un horizonte claro de finalización. El secretario de Infraestructura, Ariel Villavicencio, aseguró que los trabajos avanzan conforme al cronograma establecido y que estarán terminados antes de febrero, fecha límite fijada en la licitación. “La Avenida Libertador, que tiene plazo a febrero del 2026, y de acuerdo a los avances que tiene, no vamos a tener problemas de estar llegando en esa fecha”, afirmó.

Los trabajos, que se desarrollan por tramos para evitar interrupciones prolongadas del tránsito, abarcan una intervención profunda sobre la calzada. Una de las tareas principales consistió en la demolición de las losas de hormigón que presentaban un alto grado de deterioro: piezas deformadas, desplazadas o con fisuras que comprometían la seguridad vial y aceleraban el desgaste de la arteria. Ese material fue reemplazado por nuevas losas H-30, colocadas tras un reacondicionamiento completo de la base estructural.

Además, se ejecutaron tareas de sellado de juntas, reparación de grietas y la colocación de nuevas carpetas asfálticas, preparando el terreno para el proceso final del pavimento. El proyecto contempla la aplicación de una bicapa de asfalto en caliente. Primero, un carpetín de arena-asfalto flexible de 25 mm, sobre el cual se colocará una geogrilla diseñada para absorber deformaciones y evitar que las imperfecciones del hormigón previo se reflejen en la nueva capa. Luego, se aplicará una segunda capa de concreto asfáltico de 40 mm, que dará mayor vida útil y resistencia al tránsito pesado que circula por la zona.

La incorporación de las geogrillas asfálticas constituye uno de los avances tecnológicos más destacados de esta obra. Se trata de un sistema de mallas que nunca antes había sido utilizado en San Juan y que permite prevenir la propagación de grietas, disminuye la necesidad de mantenimiento frecuente y mejora el rendimiento general del pavimento a largo plazo. Su implementación marca un salto cualitativo en la infraestructura vial provincial.

Villavicencio recordó que el objetivo es que la arteria quede completamente renovada antes del plazo formal, para reducir el impacto en la circulación y devolver a los vecinos una avenida con estándares superiores de seguridad y durabilidad. Con los trabajos ya encaminados hacia su recta final, el Gobierno provincial busca cerrar una obra clave para la movilidad urbana y para la conexión entre departamentos del Gran San Juan.