El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla que anticipa un nuevo evento de tormentas este jueves, con especial impacto en los departamentos del este provincial. Los acumulados de lluvia podrían ubicarse entre los 20 y los 50 milímetros, aunque no descarta que en sectores puntuales esos valores sean superiores, considerando el escenario húmedo que ya dejaron las precipitaciones de los últimos días.

Antes de la llegada del nuevo frente de tormenta, la provincia atravesará un martes y miércoles más tranquilos, sin probabilidades significativas de precipitaciones y con temperaturas moderadas: mínimas alrededor de los 15 grados y máximas que rondarán los 30.

Según la alerta, zonas como 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil podrían enfrentar otra jornada de inestabilidad marcada por condiciones severas.