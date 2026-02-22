Un informe difundido por Infobae y elaborado por el ingeniero en minas Mario Capello volvió a instalar un debate estructural para las provincias mineras: el esquema de regalías. En el caso puntual de San Juan, el trabajo sostiene que, sólo considerando la mina Veladero, la provincia habría percibido US$166 millones adicionales si hubiese contado con un sistema de regalías mineras móviles o progresivas, en lugar del actual esquema fijo del 3%.

El planteo parte de una lógica sencilla pero políticamente potente: a mayores ganancias, mayores regalías; a menores márgenes, menor carga. Es decir, un sistema que acompañe el ciclo de precios internacionales y la rentabilidad efectiva de los proyectos.

Capello retoma una iniciativa presentada por el diputado Ricardo López Murphy, quien impulsó un proyecto de regalías progresivas inspirado en modelos como los de Chile y Perú. El argumento central es que esos países supieron capturar mejor la renta extraordinaria cuando los precios internacionales se dispararon, especialmente en cobre.

Entre 2000 y 2016, mientras Chile recibió US$ 45.640 millones y Perú US$ 27.213 millones en concepto de renta minera, Argentina apenas contabilizó US$ 106 millones, según el informe citado.

El análisis se apoya en el concepto de AISC (All-In Sustaining Cost), que refiere al costo total de mantener la producción durante todo el ciclo de vida de una mina. Este indicador incluye no sólo los costos operativos directos, sino también gastos administrativos, exploración de mantenimiento y el capital necesario para sostener la operación. Es decir, permite medir con mayor precisión la rentabilidad real cuando los precios internacionales suben.

Tomando el caso de Veladero, el informe parte de un precio del oro en torno a los USD 4.500 la onza y una producción anual estimada en 400.000 onzas. Con regalías fijas del 3%, el ingreso para la provincia rondaría los USD 54 millones.

Sin embargo, bajo un esquema móvil que capture mejor la renta cuando el precio internacional se ubica muy por encima del AISC —estimado en el informe en USD 1.070 por onza—, la recaudación habría sido de US$ 220 millones. De allí surge el cálculo de los US$166 millones adicionales que, según Capello, San Juan habría dejado de percibir.

Para algunos sectores, un esquema progresivo permitiría maximizar ingresos en momentos de precios extraordinarios sin afectar la viabilidad cuando el ciclo es adverso. Para otros, introducir mayor presión fiscal podría erosionar la previsibilidad que demandan las inversiones de largo plazo.

Lo cierto es que el informe vuelve a poner sobre la mesa una discusión sensible para San Juan: cuánto deja efectivamente la minería y cuánto podría dejar bajo otro diseño normativo. Un debate que, lejos de cerrarse, parece recién empezar.