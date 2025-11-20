Un operativo policial terminó con dos jóvenes aprehendidos uno de ellos menor de edad luego de sustraer una rueda de auxilio del interior de un automóvil estacionado en el barrio Teresa de Calcuta, en Rawson. El hecho ocurrió este martes, cerca de las 11.30, cuando el sistema Trueno Halcón alertó por un ilícito en curso en la manzana H, casa 1.

Los ladrones sacaron por los asientos traseros la rueda y huyeron.

Al llegar al lugar, el personal del Comando Sur entrevistó a la damnificada, una mujer de 69 años, quien había dejado su Ford Fiesta negro frente a la vivienda de una amiga. En ese momento, escuchó gritos de vecinos que le informaban que dos jóvenes habían robado una rueda del vehículo y huían hacia el barrio San Martín.

Publicidad

Con apoyo de la moto Halcón P-01, los efectivos iniciaron un rastrillaje por las inmediaciones y en un baldío colindante al barrio San Martín, observaron a dos sospechosos que llevaban objetos en sus manos. Al notar la presencia policial, ambos arrojaron lo que transportaban e intentaron escapar, pero fueron interceptados.

Tanto el menor como el mayor fueron trasladados a sede policial.

Los aprehendidos fueron identificados como Leandro Quevedo, de 18 años, domiciliado en Pocito, y Thiago Farías, menor de edad. En el lugar se recuperó la rueda de auxilio rodado 14 marca Spider, que fue reconocida inmediatamente por la propietaria.

Publicidad

La investigación quedó a cargo de la UFI de Flagrancia, cuyo ayudante fiscal, doctor Germán Cuk, se hizo presente en el sitio y ordenó el inicio del procedimiento correspondiente. Por la participación del menor, se dio intervención al Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, que dispuso la entrega del joven a sus progenitores y el inicio del acta por hurto simple. Quevedo, en tanto, quedó vinculado al legajo caratulado hurto agravado por participación de un menor.