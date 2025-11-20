A solo 48 horas de que se conozca quién será la próxima Emprendedora del Sol, las 19 candidatas fueron recibidas esta tarde por el gobernador Marcelo Orrego en Casa de Gobierno, en un encuentro que combinó emoción, diálogo sincero y la presentación de los proyectos que cada una impulsa en su departamento. La reunión se dio en la antesala de la gala final del certamen, que se celebrará este sábado durante la Fiesta Nacional del Sol.

Las finalistas, acompañadas por autoridades de Producción, compartieron con el mandatario las historias que dieron origen a sus emprendimientos, muchos nacidos en momentos difíciles y hoy convertidos en motores de crecimiento personal, familiar y comunitario. Orrego escuchó una por una las presentaciones, consultó detalles sobre procesos productivos, valor agregado, innovación y el impacto social de cada iniciativa. El clima fue distendido y profundamente humano, con las participantes sintiéndose valoradas y motivadas por el reconocimiento institucional.

El gobernador estuvo acompañado por el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández; la directora de Industria y Comercio, Rocío Cárdenas; y el director de Pymes y Emprendedores, José Carpino. Fernández destacó la trascendencia del programa, subrayando que “no solo premia a una ganadora, sino que impulsa a cientos de mujeres a creer en sus ideas y convertirlas en motor de desarrollo para San Juan”. La edición 2025 registró una convocatoria récord y confirmó el crecimiento sostenido del certamen como política pública de fortalecimiento económico femenino.

Las candidatas representan una amplia diversidad productiva: proyectos agroindustriales, iniciativas tecnológicas, emprendimientos textiles, gastronómicos, turísticos y de servicios, que reflejan el potencial económico distribuido en todo el territorio provincial. Muchas de ellas contaron cómo sus ideas comenzaron de forma pequeña, en garajes, cocinas o talleres familiares, y hoy generan empleo, aportan identidad local y construyen nuevas oportunidades en sus comunidades.

Durante el encuentro, Orrego valoró el rol de las emprendedoras: “Cada una de ustedes es un ejemplo de coraje, creatividad y trabajo genuino. San Juan necesita este talento, y nuestro compromiso es acompañarlas para que sus sueños crezcan y se multipliquen”.

El sábado por la noche, en el escenario mayor de la Fiesta Nacional del Sol, se conocerá finalmente quién será distinguida como Emprendedora del Sol 2025, en una edición que ya se perfila como una de las más participativas y representativas de los últimos años.