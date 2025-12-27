Un accidente de tránsito de altas consecuencias se registró este domingo por la mañana en un tramo de la Ruta 3, donde un choque frontal entre dos vehículos provocó la muerte de una pareja y de una niña menor de edad, en un siniestro que conmocionó a la comunidad. Una adolescente de 13 años logró sobrevivir y fue trasladada a un centro de salud con heridas de distinta consideración.

El hecho ocurrió alrededor de las últimas horas de la mañana, cuando por motivos que aún son objeto de investigación, los dos rodados colisionaron de frente en una zona de la autopista conocida por su tránsito intenso y por su trazado recto, según relataron fuentes policiales. La violencia del impacto no dejó margen para maniobras de evasión ni freno oportuno, lo que derivó en consecuencias fatales para tres de los ocupantes.

Hasta el momento se sabe que en uno de los vehículos viajaban los dos adultos que fallecieron en el lugar junto a una de sus hijas, mientras que la otra menor, de 13 años, sobrevivió y fue asistida por equipos de emergencia que acudieron rápidamente al lugar. La joven fue trasladada al hospital más cercano, donde recibe atención médica, aunque se espera que su estado evolucione sin riesgo de muerte, según informaron fuentes sanitarias.

Personal de la Policía Vial, junto con peritos especializados, trabajó durante horas en la escena del accidente para relevar las circunstancias del siniestro, realizar los peritajes correspondientes y determinar la dinámica del choque frontal. El tránsito en la zona sufrió demoras y desvíos hasta que se completaron las tareas de rigor.

Las autoridades instaron a los conductores a extremar las medidas de precaución, especialmente en rutas donde la circulación en ambos sentidos expone a mayor riesgo de colisiones frontales, y recordaron la importancia del uso de cinturones de seguridad para todas las personas dentro de los vehículos.

En tanto, familiares y conocidos de las víctimas se acercaron al lugar y al hospital para acompañar a la sobreviviente y expresar sus condolencias por las pérdidas humanas en este accidente que dejó una profunda huella en la comunidad.