Agresor de la Misa de Omega sigue prófugo tras amagar con entregarse

La UFI de Delitos Especiales coordina un operativo certero para localizar al responsable del ataque ocurrido en un boliche de Rawson. A pesar de que el sospechoso estableció contacto mediante un abogado con la intención de quedar a disposición judicial, finalmente declinó presentarse en Tribunales, lo que obligó a las autoridades a reforzar su búsqueda.

El violento suceso ocurrió cerca de las 6 de la mañana del lunes en un local bailable situado en el lateral de la Ruta 40, entre las calles Putaendo y Troja. Según el relato del damnificado, de 19 años, la agresión se desencadenó cuando intentó proteger a su progenitora, quien también sufrió cortes en la cara.

El joven permanece en el Hospital Rawson con una evolución favorable tras recibir ocho puntos de sutura en el cuello; sus lesiones fueron catalogadas como leves, con una incapacidad de 10 días.

La investigación logró identificar al agresor, cuya identidad se preserva, gracias a la difusión de videos tomados dentro del establecimiento. Este hecho generó una fuerte reacción en el entorno musical sanjuanino.

Al respecto, Hugo, referente del grupo Omega, confirmó que “a partir de ahora se implementará derecho de admisión en los eventos del grupo, al considerar que se trató de una situación grave que desbordó todos los controles”.